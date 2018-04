El dólar bajó y cerró a $ 20,49

Ante un aparente cambio de expectativas del mercado tras las declaraciones del presidente del BCRA, quien abrió la posibilidad a una suba de tasas, el dólar cedió este martes dos centavos a $ 20,49, en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



El titular del BCRA, Federico Sturzenegger, dijo el lunes que la entidad subirá las tasas si la inflación no baja "mucho" a partir de mayo, frente a la meta de 15% para el 2018, lo que llevó a inversores a desprenderse de posiciones en divisas.



"Los operadores leyeron que, por contrapartida de la tasa de interés subiendo, iba a perder en la misma medida valor el dólar mayorista, por lo que muchos bancos e inversores comenzaron a vender sus posiciones, adelantándose a los acontecimientos y tomando pesos para colocar en activos de distintos tipos, pero en moneda local", dijo un informe de ABC Mercado de Cambios.



A la par, los inversores se mantuvieron atentos a la licitación de Lebac, en la que el BCRA convalidó la tasa más corta en el 26,3%, la misma que se venía operando en el mercado secundario, y 20 puntos por debajo de la subasta de marzo pasado.



El paro de empleados bancarios - de 48 horas que inició este martes - afectó algunos bancos y otros trabajaron en las mesas de cambio, pero sin público y a puertas cerradas.



En el mercado mayorista, en tanto, la divisa cedió cuatro centavos a $ 20,18, sin intervención del Banco Central por séptima jornada consecutiva, con un volumen total operado que subió un 8% a u$s 597 millones.



"Un cambio de expectativas derivado de las declaraciones del presidente del Banco Central sumado a un mayor caudal de ingresos por exportaciones fueron los factores que se combinaron en la fecha para justificar la primera baja del tipo de cambio en esta semana", explicaron desde PR Corredores de Cambio.



En ese sentido, las próximas jornadas servirán para determinar si la corrección de hoy marca un cambio de tendencia que se acentuará más adelante, o si por el contrario, la caída es solo una pausa en un proceso que vuelve a instalar una secuencia más volátil en los precios de la moneda norteamericana.



En el mercado de futuros del ROFEX, se operaron u$s 390 millones, de los cuales más del 50 % se pactó para fin de mes a $ 20,335, a una tasa de 21,57% TNA. El plazo más largo fue julio, que cerró a $ 21,39, a una tasa del 20,84%. Los plazos operaron con bajas de más de seis centavos, ante la baja de cuatro centavos del spot.



En la plaza paralela local, en tanto, el blue cerró estable a $ 20,70, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui" sumó un centavo a $ 20,19.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron este martes u$s 98 millones a u$s 61.475 millones.



Dólar a nivel global



A contramano del mercado local, el dólar a nivel global subió este martes desde un mínimo en tres semanas, impulsado por la debilidad del euro y la libra esterlina, incluso cuando datos estadounidenses aliviaron las preocupaciones sobre una desaceleración en la mayor economía del mundo.



Los inversores, sin embargo, se mantuvieron cautos sobre el billete verde por las tensiones en Oriente medio y la disputa comercial entre Estados Unidos y China.



Pero por ahora, un dato de inicios de construcción de viviendas en Estados Unidos en marzo más sólido de lo esperado respaldó al dólar, así como una positiva lectura sobre producción industrial.



El dólar había bajado a un piso en tres semanas contra una canasta de monedas después que el presidente Donald Trump dijera el lunes que China y Rusia intentaban devaluar sus monedas. Los inversores interpretaron los comentarios de Trump como un guiño para tener una moneda más débil.



No obstante, el Secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, dijo el martes en una entrevista con CNBC que la publicación en Twitter de Trump sobre política monetaria en China y Rusia fue una advertencia a esos países en contra de devaluar sus monedas.