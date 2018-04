Sturzenegger endurecerá la política monetaria si la inflación no baja para mayo

El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, insistió en que la alta inflación del primer trimestre es un fenómeno "transitorio" y en que los precios van a desacelerarse fuertemente a partir del mes que viene, pero también avisó que, si eso no ocurre, la entidad va a endurecer la política monetaria.



La inflación "ha tenido un incremento transitorio y en nuestros escenarios baja a partir de mayo. Creemos que es lo que va a ocurrir (pero) si ese escenario no se diera, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y eso es subir la tasa de interés", afirmó Sturzenegger en la conferencia con la que hoy presentó el Informe de Política Monetaria (IPOM) del Banco Central.



Luego de haber repasado análisis de variables macro de la economía, Sturzenegger resumió que el número de inflación de marzo y del primer trimestre no fue el que querían, además de que los shocks inflacionarios "son los que allanan el camino" y los hacen "ser optimistas de aquí en más", ya que, dijo, con los aumentos de abril se terminaron las subas de los precios regulados (tarifas).



"Vamos a usar todos los instrumentos", alertó hacia el final de la conferencia, y remarcó: "Si tenemos que actuar con la tasa de política monetaria, vamos a actuar".

Las intervenciones en el mercado cambiario

El presidente del Banco Central explicó también por qué la autoridad monetaria intervino fuerte en el mercado de cambios durante marzo para ponerle un techo al valor del dólar, y aseguró que buscaron incidir en las expectativas de política monetaria futura.



"Encontramos que había una diferencia entre el tipo de cambio nominal", aseguró Sturzenegger, y detalló que no estaban dispuestos a "convalidar eso", por lo que intervinieron en el mercado cambiario.



Según el presidente del Central, el mercado tenía "una percepción" sobre el Banco Central (y la flotación del dólar) que el propio Banco Central no tenía sobre sí mismo, lo que, sostuvo, les dio "cierto margen para intervenir".



Fuente: Cronista.com.