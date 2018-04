Ocho grupos presentaron ofertas para ampliar Yacyretá

Los grupos interesados están encabezados por dos gigantes chinos, dos firmas italianas y cuatro argentinas.



Ocho consorcios que agrupan en total a 24 empresas presentaron ofertas para realizar la obra civil del brazo Aña Cuá del complejo hidroeléctrico Yacyretá, que incluirá la instalación de tres nuevas turbinas en la central, lo que permitirá aumentar un 9 por ciento la generación media anual de la represa.



"Las obras implicarán una inversión de u$s 300 a 350 millones, sobre un total que sumará cerca de u$s 650 millones, y esperamos que puedan adjudicarse a fines de año y comenzar en 2019 para concluir cuatro años después", dijo el director ejecutivo del Ente Binacional Yacyretá (EBY), Martín Goerling.



Durante una conferencia en la sede porteña de la entidad argentina-paraguaya, Goerling resaltó que entre los oferentes se encuentra China Gezhouba Group, responsable de la mayor hidroeléctrica del mundo: la de Tres Gargantas, sobre el río Amarillo, con una potencia de 22.500 megavatios.



También presentaron ofertas la firma China International Water & Electric Corp, y los grupos encabezados por las empresas italianas Astaldi y Salini Impregilo.



Las otras interesadas son las compañías nacionales Supercemento, Techint, José Cartellone

Construcciones Civiles, y Sacde.



De acuerdo con el cronograma de la licitación, el segundo sobre, con las ofertas económicas, se abrirá en un plazo no mayor a 180 días. Impacto laboral

El titular del EBY destacó que las obras se financiarán "con el propio flujo de caja que genera Yacyretá, tal como se contempló en el acuerdo firmado por la Argentina y Paraguay el año pasado".



Resaltó luego el impacto laboral de la ampliación, que se estima en unos 500 a 600 nuevos empleos directos y hasta 3000 indirectos.



Según los histogramas elaborados en lo que respecta a requerimientos de recursos humanos, para las obras civiles se estima un promedio de 500 personas entre los meses 7 y 37 de ejecución de las obras y un máximo de 640 personas en el mes número 13.



En tanto, para las obras electromecánicas los estudios preliminares contemplan un promedio de 126 personas entre los meses 29 y 45 de ejecución, con un máximo de 140.



Goerling recordó que "Yacyretá es la mayor generadora del país, ocupa el puesto 14 a nivel mundial, y en febrero aportó el 16% por ciento del total de la electricidad suministrada al sistema nacional".

Además, resaltó que el costo de generación actual de la represa es "altamente competitivo", de entre u$s 38 por megavatio que se eleva a u$s 44 después del pago compensatorio a Paraguay.



En materia ambiental, explicó, "la ventaja es que no hay necesidad de incrementar la superficie del embalse ni ejecutar nuevas presas, esclusas, vertederos, ni realizar relocalizaciones humanas".



Además del proyecto de Aña Cuá, dijo Goerling, está prevista a futuro la ampliación de la sala de máquinas de Yacyretá para pasar de 20 a 23 turbinas, mientras en forma simultánea se llevará adelante la rehabilitación de los equipos que operan en la actualidad.



