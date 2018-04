El dólar inició la semana sin cambios: $ 20,51

Luego de un período en el que la presión sobre el billete justificó la intervención oficial (para evitar que la suba de la cotización impacte aún más sobre la inflación), el tipo de cambio parece haber encontrado un punto de equilibrio que lo mantiene estable por las propias fuerzas del mercado.



Por su parte, la divisa mayorista también culminó sin cambios a $ 20,22, con un rango de fluctuación similar al alcanzado sobre el final de la semana pasada.



Un dato para destacar dentro de una jornada monótona fue la fuerte caída del volumen operado, que apenas llegó a los u$s 551,75 millones, lo que representó una merma del 21% con relación al último viernes.



Los precios se cristalizaron a poco de comenzada la sesión y se mantuvieron dentro de un acotado y estrecho sendero con una baja amplitud entre máximos y mínimos operados.



Puntuales operaciones para cubrir posiciones en el arranque de la jornada registradas en $ 20,24 establecieron los máximos del día, dos centavos arriba de los valores anotados en el final anterior.



La aparición de órdenes de venta comenzó a generar una declinación de la cotización que se detuvo cuando los precios tocaron mínimos en los $ 20,20 a media mañana. La semana pasada los exportadores cerealeros solo liquidaron unos u$s 366 millones, teniendo en cuenta que recién está comenzando el ciclo comercial de la soja, sin que fuera necesaria la intervención del BCRA.



"Un llamativo equilibrio entre la oferta y la demanda genuinas derivaron en una cristalización de los valores que se mantuvieron invariables con un techo en los $ 20,22 hasta el final de la jornada", describió el analista Gustavo Quintana.



Los operadores del mercado financiero siguieron atentos a un par de hechos que causan algo de incertidumbre. Por un lado la licitación de Lebac, en la que se espera un rendimiento alrededor de 26,3% (hace un mes la fijó en 26,5%) para la letra de menor plazo, similar al nivel operado en el mercado secundario. Además, miraron de reojo la continua depreciación del real frente al dólar en Brasil.



Con relación al primer punto, el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, aseguró al cierre del mercado que habrá "una desinflación pronunciada a partir de mayo" pero aclaró que si así no se diera, "aumentaremos la tasa de interés" para alcanzar la meta de 15% de aumento de precios para todo el 2018. Habrá que medir como repercuten estas declaraciones -formuladas en la presentación del informe de la Política Monetaria de abril-, en la jornada de este martes, antes de conocer el resultado de la licitación.



El Banco Central buscará renovar mañana vencimientos de Lebacs por $ 586.616 millones, una cifra equivalente a alrededor del 46% del stock de este tipo de títulos y el 58% del total de la base monetaria.



En marzo pasado, el Banco Central redujo en 25 puntos básicos la tasa de rendimiento de las Lebac, desde 26,75 a 26,50%, en el marco de una licitación en la que la entidad monetaria renovó alrededor del 86% del total de vencimientos previstos para esa fecha.



En la plaza paralela, en tanto, el blue cerró estable a $ 20,70, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui" cedió tres centavos a $ 20.18.



En el mercado de dinero entre bancos el "call money" operó estable a un promedio del 25,50%. Una jornada antes de la licitación mensual, las tasas de Lebac en el mercado secundario se operaban al plazo de 30 días a 26,30 % TNA, y la de 156 días al 25,5%.



En el mercado de futuros del ROFEX se operaron escasos u$s 380 millones, de los cuales más del 50% se pactó a fin de mes a $ 20,40, a una tasa de 23,21% TNA. El plazo más largo fue junio, que terminó a $ 21,085, a una tasa del 20,82%. Los plazos operaron con bajas en el entorno de poco más de dos centavos, ante la continua estabilidad del spot.



Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron este lunes u$s 274 millones a u$s 61.374 millones.