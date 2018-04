Intensificaron los controles de HLB en los cítricos

El presidente de la FECIER, Fernando Borgo, habló sobre el HLB y la situación de los productores de la región.



"La situación es complicada. Si bien no hemos detectado en el material vegetal, encontramos positivos en la zona del estadio de ninfa, que indica que debe haber plantas infectadas. Esto nos acelera el paso y son medidas que había que tomarlas mucho tiempo atrás para prevenir la enfermedad, hoy nos quita el tiempo que teníamos a favor y debemos dar pasos más firmes", dijo.



Borgo reclamó por mayor responsabilidad y capacitación sobre la enfermedad. "En el trabajo en el territorio con los productores nuestra principal sugerencia es la responsabilidad, por eso les pedimos que estén informados y que realicen las tareas de implantar material vegetal, sano y certificado", aseguró a El Sol.



A continuación pidió "si hay que trasladar citrus de una zona a otra deberán ser protocolados dentro de los parámetros del SENASA, queremos prevenir la mayor posibilidad de contagio y para eso los productores deben informarse y capacitarse, nosotros no podemos actuar por comentarios debemos ser criteriosos a la hora trabajar, se pensaba que esto nunca podía ocurrirnos y sin embargo hoy llegó, solo tenemos que ver las estadísticas a nivel mundial donde estuvo la plaga y no se hizo nada y terminó devastando a la citricultura".



"Para nosotros lo primordial es la conciencia, la responsabilidad y la capacitación, destacó.