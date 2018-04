No alcanza la lluvia: persiste situación de sequía en centro norte de Entre Ríos

La falta de lluvias afecta cultivos y ganadería en varias zonas del país. Elonce TV consultó en la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, respecto de las precipitaciones de los últimos días y como ha repercutido en el agro.Observando el mapa de reservas, "en la zona de Victoria se ha alcanzado una situación regular, pero en la provincia sigue dominado una situación de reservas escasa y una situación de sequía en el centro norte de la provincia", detalló. "Estas lluvias, a la soja ya no le reportan ninguna ganancia en rendimiento, incluso le complica las labores, porque el productor lo que quiere ahora es poder cosechar", dijo ael Ingeniero Pablo Fontanini.Al mismo tiempo, eAl respecto, Fontanini puso relevancia en que en el relevamiento realizado por la Bolsa de Cereales,Por más que haya una suba en el precio, ya que la sequía impactó en todo el territorio de Argentina, los rendimientos no van a llegar a cubrir los costos. Se trata de una situación compleja de la cual aún no hay una salida".