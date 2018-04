Cómo repercutirá en Paraná el paro bancario previsto para martes y miércoles

La Asociación Bancaria convocó a una huelga de 48 horas para los días martes 17 y miércoles 18 ante el fracaso en las negociaciones salariales con las cámaras empresarias.



Al respecto, Elonce TV consultó a Juan Carlos Navarro, secretario general de La Bancaria en Paraná, cómo repercutirá la medida de fuerza en los bancos de la capital entrerriana.



"La atención al público estará paralizada durante esos dos días", confirmó el sindicalista.



Cuando se le consultó sobre la recarga de cajeros automáticos, éste explicó: "Normalmente, con las medidas de fuerza se resiente la atención en esos sectores, pero creo que no habrá inconvenientes porque los bancos la garantizarán a través del personal jerárquico".



De acuerdo a lo adelantó Navarro, se analiza realizar una movilización en las distintas entidades bancarias el día miércoles "a los efectos de visibilizar este conflicto porque en la medida que cedamos condicionará a otros trabadores que comienzan las negociaciones salariales en el transcurso de estos meses".



Sobre el reclamo de los bancarios



En el último encuentro paritario, las cámaras empresariales ofrecieron a los trabajadores bancarios, un aumento salarial para 2018 en tres cuotas, que se pagarían: un 7% retroactivo a febrero (que ya abonan), un 4% en julio y un 4% en octubre.



Pero ADEBA y ABA rechazaron el pedido de la Asociación Bancaria por una "compensación" por enero e insistieron con su planteo de reducir de 26.000 a 13.000 pesos el pago extraordinario por el Día del Bancario.



"Al agotar todas las instancias para ver si podemos llegar a una negociación que permita superar este techo del 15% que está imponiendo el gobierno a través del ministerio de Trabajo y al no haber una cláusula de revisión, no se puede firmar", indicó el secretario general de La Bancaria en Paraná.



Respecto del bono por el mes de enero y una gratificación por el Día del Bancario que se paga en noviembre, Navarro advirtió que "el sector empresario no quiere abonar el primero y reducir el segundo".



"No se ha llegado a un acuerdo siendo que estamos en un sector de mayor rentabilidad del país", apuntó. Elonce.com