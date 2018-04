Habrá un nuevo llamado de Procrear en el primer semestre: Podría ser en mayo

Iván Kerr, secretario de Vivienda de la Nación, informó a Cadena 3 que proyectan llamar a convocatoria para el plan Procrear "en el primer semestre y una segunda en el último trimestre".Si bien comentó que "no está definida la fecha", estimó que sería "en mayo".Kerr señaló que trabajan "con los bancos para ver qué funcionó y qué no" en los llamados anteriores."Queremos ver si podemos permitirle a la gente hacer el ahorro previo en UVA en el propio banco para alcanzar ese anticipo", expresó.Agregó que para lograr tal cometido, "se requiere de instrumentar procedimientos y procesos en los bancos para que funcione"."Tenemos el pleno acompañamiento del Banco Central de la República Argentina, los bancos públicos y los comerciales", aseguró.Kerr contó que el año pasado hicieron "dos llamados grandes de 90.000 y 40.000 personas"."Queremos seguir haciendo estos llamados", sostuvo.El secretario comentó que prorrogaron "el vencimiento de los seleccionados el año pasado para que puedan concretar sus operaciones".Insistió: "Vamos a estar llamados de vuelta este primer semestre, tratamos de mejorar el programa y ajustarlo a las necesidades de la gente. Y el último trimestre volveremos a llamar".Por otra parte, se refirió al alza de las cuotas de los créditos UVA e indicó que "de acuerdo al cuadro" que tienen, "para una cuota de 1 millón de pesos a 20 años, con una tasa del 6,5% el valor de la misma te queda en 7.456 pesos y a 30 años en 6.321 pesos"."Eso es con la tasa al 6,5% que equivale al 3,5% que existía antes para los clientes del banco", añadió.Kerr señaló que "la otra cuota es al 8%, que hoy era al 5,5%, que sube para los que no son clientes del banco; con un crédito a 20 años la cuota te va a 8.300 pesos y a 30 años 7.300 pesos".El funcionario explicó que en "la página del Banco Nación, hay una calculadora para estimar tu crédito, ponés el monto, los plazo y te dice la cuota".Por último, indicó que "sobre esos créditos, Procrear hace un otorgamiento de un subsidio de 30% de la operación no reembolsable para quienes sean seleccionados por el programa".