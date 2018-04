Lechería: Afirman que en Entre Ríos la sequía hizo cerrar más tambos

El dato que mostró este jueves el Ministerio de Agroindustria de la Nación es optimista a la hora de hablar de la lechería a nivel nacional, pero se muestra otra cara cuando hay que hacer el desagregado por provincia. Y ahí aparece Entre Ríos con un cuadro crítico.La cartera nacional informó que de acuerdo a las estadísticas que surgen del Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (SIGLeA), en el primer trimestre de 2018, la estimación de la variación de la producción nacional a "tambo constante" se incrementó en promedio un 14% con respecto al mismo período del año anterior.Y ahí aparece la realidad de Entre Ríos, que para el mapa nacional represente tan solo el 4% de la actividad. Claro, hay 1100 tambos registrados (se estima que en la informalidad hay más), lo cual no es poca cosa. "La curva lamentablemente es descendente", le dijo aAlvaro Gabás, Secretario de la Producción al ser consultado sobre el tema. "No tenemos el dato preciso, pero este sector de la producción viene muy golpeado por la sequía", agregó.Desde la Federación Agraria sumaron un dato que sirve de ejemplo. Un productor mediano en Entre Ríos (que sería considerado chico a nivel nacional) hasta 2017 venía produciendo 1200 litros por día y se pasó a 450. Casi un 60% menos. Por eso hay tambos que están cerrando y otros pasan a trabajar sin los registros solicitados. La falta de lluvia y la poca pastura se ha convertido en el gran drama de este 2018 para el sector de la lechería en Entre Ríos.Por otra parte, desde SIGLeA se exponen tendencias de crecimiento sectorial en al aumento del precio pagado al productor, que en el mes marzo alcanzó $ 5,94 por litro de leche lo que representa una suba intermensual del 3% e interanual del 15%. En Entre Ríos, según el informe, se paga 5,89 pesos por litro, no tan lejos del promedio nacional.