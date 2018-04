Eximición de tasa de peaje "de regreso" en Puente General Artigas y San Martín

Buscan fomentar y contribuir al tráfico vecinal. La CARU decidió implementar la eximición del pago de la tasa de peaje de regreso los días domingos y feriados en el horario comprendido desde las 0 hasta las 24.



Abarca a los vehículos categorías 2 y 3 (autos y camionetas, con y sin remolque) y comenzará a regir a partir del próximo domingo 15 de abril de 2018.



El objetivo es "contribuir al desarrollo de nuestras comunidades, así como el aprovechamiento del turismo extra-regional".



Se debe tomar en cuenta que la exoneración aplicará a los usuarios que, habiendo pago el peaje en cualquier sentido, presenten el comprobante de pago al regreso, en el plazo estipulado.



Al mismo tiempo, destacaron que esta medida no abarca feriados que coincidan con los regresos de fines de semana largos para no entorpecer el normal funcionamiento de los puentes.



Queda por tanto fuera del alcance de la medida, el feriado de Navidad y los feriados argentinos que impliquen el regreso de un fin de semana largo, caso de un lunes o martes.



