Tras las sanciones de EEUU, se abrió el mercado de Canadá para el biodiesel

Después de que a principios de abril se confirmara el cierre del mercado estadounidense para el biodiésel local, apareció un nuevo comprador internacional con el mercado de Canadá para este biocombustible derivado de la soja.



Este nuevo jugador que apareció en el mercado del biocombustible no compensará la caída de un peso pesado como los Estados Unidos, que adquirió en 2016 unos 1,6 millones de toneladas de biodiésel.



Según reconocen fuentes del sector, se trata no obstante, de una muestra de confianza hacia el producto argentino luego del duro impacto que significó para la industria la sanción dispuesta por la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos.



El 3 de abril pasado, ese organismo ratificó la vigencia de las sanciones antidumping que establecen que por cinco años el biocombustible deberá pagar un arancel del 72 por ciento para ingresar a los Estados Unidos, lo que hace inviable las operaciones. Fue así que Estados Unidos concluyó que la industria norteamericana de biodiésel se vio perjudicada por dumping en las importaciones de la Argentina e Indonesia y ratificó así el cierre del mercado para esos países por cinco años. Entre las sanciones por subsidios y dumping, el biodiésel tiene que afrontar 140% de aranceles en EE.UU. Ahora falta que a fin de mes se conozca una publicación formal en el Boletín Oficial, pero el cierre del mercado no tiene vuelta atrás por los altos aranceles impuestos.



Guillermo García, gerente de Relaciones Institucionales de Bunge, confirmó a la nacion que Canadá se abrió como un nuevo mercado para el biodiésel argentino. "Las firmas Bunge y AGD exportaron 29.000 toneladas de biodiésel en marzo a Canadá y otro embarque similar saldrá durante este mes", detalló el directivo.



Mercado



La potencialidad de ese nuevo mercado es relativa, ya que en el invierno del hemisferio norte no se podrán enviar cargamentos debido a que el biodiésel corre riesgo de congelarse.



Después de las sanciones impuestas por los Estados Unidos, la industria del biocombustible busca recuperarse.



Según un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario, la producción de biodiésel y bioetanol crecerá en 2018 a causa de un incremento del consumo doméstico. De acuerdo a datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la producción anual de biocombustibles en la Argentina crecería un 8,8% este año.