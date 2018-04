Federación Agraria, contra las cerealeras que "especulan importando soja"

Emergencia

La Federación Agraria Argentina (FAA) atacó a "las multinacionales del sector (que) especulan con la liquidación de exportaciones y ahora hasta importan soja", tras conocerse la noticia de que una firma local traerá soja de Estados Unidos, algo que no ocurría desde hace 20 años.En una asamblea del distrito VI que se desarrolló en Casilda, con la presencia del presidente de la entidad, Omar Príncipe, los dirigentes federados presentes cuestionaron que "las cerealeras especulan importando soja como en los '90 y el Gobierno les autoriza a liquidar retenciones según su conveniencia, para hacer negocios multimillonarios".Según la visión crítica de la FAA, esto ocurre mientras los productores no reciben ayuda para paliar el daño dejado por la sequía: "Los chacareros nos fundimos y aún no encontramos respuestas. Tenemos que enfrentar solos los problemas climáticos y sin políticas contracíclicas".De acuerdo a informes que se presentaron en la reunión, el tramo final de la cosecha está dejando pérdidas de entre 60 y 80 por ciento para el maíz y soja de segunda.En este marco, acordaron pedirle una audiencia al gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, para que se extienda la emergencia agropecuaria a toda la provincia y no sólo a los departamentos que ya fueron declarados en esa situación."Los delegados presentes evaluaron que los pequeños y medianos productores, ante las pérdidas, no podrán hacer frente a todas las deudas, incluso las contraídas para la adquisición de insumos en sus cooperativas. De este modo y ante la siembra de trigo, también se ve comprometida la continuidad en la explotación agropecuaria y de todas las actividades productivas y comerciales de los pueblos afectados", indicó la FAA en un comunicado.