El fin de una era: SanCor pasa a manos de Adecoagro por u$s 400 millones

El nuevo dueño

Recuperación de créditos

La deuda

SanCor cerrará definitivamente este jueves la historia que arrancó el 17 de setiembre de 1938 cuando un grupo de cooperativistas de Santa Fe y Córdoba dieron nacimiento a la que fue la empresa líder en lácteos. Con una deuda acumulada de 11.000 millones de pesos (equivalentes hoy a unos 540 millones de dólares), SanCor deja atrás a la cooperativa y estrena nuevos dueños con Adecoagro, en una sociedad anónima en la que esta firma de inversores argentinos liderada por el ingeniero agrónomo Mariano Bosch tendrá el 90%.Adecoagro desembolsará US$ 400 millones en la operación. Una parte, US$ 300 millones, se destina al pago de deuda. La nueva sociedad se llamaría Sancor Industrias Lácteas S.A.Adecoagro es uno de los líderes en producción de leche en Argentina con unos 300.000 litros diarios, explota 430.000 hectáreas en el país, Uruguay y Brasil y tiene negocios diversificados hacia los biocombustibles, molinos harineros, soja, arroz y azúcar. En la que fue una larga y delicada negociación, le ganó la pulseada a otras firmas como la número uno del mundo, Fonterra de Nueva Zelandia.En el camino también quedaron grupos mexicanos, españoles, suizos y franceses que mostraron interés pero no llegaron a la instancia final.De acuerdo al memorandum de la negociación a la que Clarín tuvo acceso exclusivo, Sancor aportará a la nueva sociedad diez plantas industriales, dos centros logísticos, las principales marcas comerciales y 2.800 empleados.La nueva sociedad asumiría los pasivos de Sancor hasta US$ 300 millones. Son los que incluyen las deudas con la AFIP, organismos públicos y acreedores financieros que estarían garantizados con hipotecas sobre las plantas industriales. "Entre los pasivos asumidos por la nueva sociedad que adquirirá Adecoagro y los pagos a ser realizados directamente por Adecoagro a Sancor (para honrar los pagos previstos en el Acuerdo Preventivo Extrajudicial y los planes de retiros voluntarios) la operación involucra en total el pago y/o refinanciación de pasivos por más de US$ 400 millones", señala el documento.A su vez, los créditos adeudados por Venezuela a Sancor por mas de US$ 20 millones no formarán parte de la operación. "Sancor procurará continuar con las gestiones de recuperación de esos créditos y con la venta de activos que no forman parte de la operación (terrenos, oficinas, plantas no operativas) para generar recursos e incrementar su participación en la sociedad con Adecoagro del 10% al 25%", se dice en otro punto del acuerdo.El Gobierno siguió muy de cerca el proceso de reestructuración. Lo hizo a través del ministro Francisco Cabrera y del Vicejefe de Gabinete Lopetegui. El subsecretario de Comercio Ignacio Werner fue el encargado de seguir el día a día del proceso.Por el lado de SanCor negociaron el gerente general Marcelo Gornati, el gerente de negocios Edgardo Poissot y el equipo de asesores financierosy los abogados del estudio Alegría Buey Fernandez y del estudio Nicholson y Cano. Todo, bajo estricta confidencialidad porque Adecoagro cotiza en Wall Street.Por cierto, se descuenta la aprobación de la AFIP, organismo al que Sancor adeuda más de $ 2.000 millones y fue expresamente excluida del Acuerdo Preventivo Extrajudicial que SanCor homologó con 1.970 acreedores. Lo hicieron para evitar evitar cualquier conflicto. A diferencia de otros casos, la operación entre Sancor y Adecoagro no requiere de la AFIP ninguna quita, sino reprogramar la totalidad de la deuda para ser pagada en cuotas en función de alguno de los planes aplicables a estos casos, se indicó aPara Adecoagro, valuada en US$ 1.000 millones por su capitalización de mercado, SanCor significa un gran salto como grupo agroindustrial regional.