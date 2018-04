Negociación con la UOM: Gobierno resignó pauta de 15% para subas salariales

El Gobierno resignó la pauta salarial de 15% para los aumentos de este año. En la paritaria de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la principal del sector industrial, el Ministerio de Trabajo asumió la imposibilidad de sostener ese tope y propuso, como opción mediadora, una suba de 18,5% que será la base hoy para una nueva audiencia que mantendrán el gremio y las cámaras empresarias de la actividad. El resultado de la discusión de los metalúrgicos es clave como referencia para las negociaciones del segundo trimestre del año, que incluyen gremios no alineados con la administración de Mauricio Macri como los camioneros de Hugo Moyano, señala el diario Ámbito Financiero.



La paritaria de la UOM tuvo esta semana dos capítulos decisivos. El lunes, en la cartera laboral, surgió por primera vez la posibilidad concreta desde el Ejecutivo de saltear la pauta de 15% que se mantenía hasta ahora inamovible. Con ese tope cerraron en lo que va del año sindicatos de magnitud como Comercio, Construcción (Uocra), Encargados de Edificios (Suterh), Petroleros y Unión Tranviarios Automotor (UTA), entre otros, con la incorporación de una cláusula de revisión al promediar los nueve meses de vigencia de los acuerdos.



La discusión del lunes tenía como eje por parte del gremio que lidera Antonio Caló un reclamo de aumento cercano al 20% y que ascendía al 27% para el salario inicial de la actividad, tal como había adelantado este diario. Frente al rechazo que habían manifestado las cámaras empresarias en reuniones previas, Trabajo planteó una alternativa: subir 2,5% la base de ingresos del sector (basado en el impacto en las categorías inferiores de un pago de $ 4.000 que rigió el año pasado) y luego computar a partir de ese nivel dos aumentos acumulativos, de 10 y 5%, respectivamente. Dicho de otra forma, la cartera laboral validó un incremento nominal de 17,5% que, por el efecto acumulativo de las cuotas, llega al 18,5 por ciento, admitieron las partes.



En otras paritarias figuraron aumentos extra por fuera del 15% de pauta pero relacionados con la aplicación de las cláusulas gatillo pactadas el año pasado. En este caso la UOM no incluyó ese mecanismo en su negociación de 2017 y de hecho el número de incremento acordado en aquella paritaria, de 25%, empardó la inflación acumulada. Así, la base para la discusión que continuará hoy será el 18,5% contemplado en la propuesta que elevó el funcionario que arbitró el lunes, Adolfo Saglio Zamudio, director nacional de Relaciones del Trabajo.



Tras la audiencia del lunes hubo otro encuentro, al día siguiente, en la sede de la UOM. Allí concurrieron autoridades de las cámaras Adimra (la de mayor cantidad de empresas asociadas), AFAC (autopartistas), Fedehogar (electrodomésticos), Camima (pyme), Caiama (aluminio) y Afarte (terminales electrónicas) para intentar un acercamiento. Sobre la base de la propuesta oficial, que contaba con adhesión entre los ejecutivos, el gremio reclamó además incorporar una suma fija no remunerativa de $ 5.000 como actualización del monto acordado el año pasado.



Esa suma fija figuraba en el planteo inicial de la UOM que adelantó este diario. Con ese valor el reclamo sindical asciende por encima del 20% y llega al 27% si se toma en cuenta el pedido de fijar en 17.000 pesos el salario inicial garantizado en la actividad metalúrgica. De aplicarse la opción mediadora de Trabajo el sueldo de arranque llegaría a 16 mil pesos.



La paritaria de UOM tiene incidencia directa en el bolsillo de más de 200 mil operarios metalúrgicos de todo el país. El gremio viene de ser uno de los más golpeados por la caída de la actividad productiva en el primer año de la gestión de Macri, apuntalada por la apertura de las importaciones y el cese de subsidios estatales para algunos rubros productivos.