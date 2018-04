Más deuda: Gobierno colocó Letes en dólares y pesos

También se licitaron u$s 350 millones a 364 días (con vencimiento el 12 de abril de 2019).



El comunicado señala que "para las Letes a 196 días se recibieron órdenes por u$s 845 millones de los cuales fueron adjudicados u$s 500 millones a un precio de corte de u$s 984,20 por cada u$s 1.000, lo cual representa una tasa nominal anual de 2,99%. Para las órdenes al precio de corte del tramo competitivo se aplicó un factor de prorrateo de 61,15%".



"Para las Letes a 364 días se recibieron órdenes por u$s 697 millones de los cuales fueron adjudicados u$s 350 millones a un precio de corte de u$s 966,27 por cada u$s 1.000, lo cual representa una tasa nominal anual de 3,50%. Para las órdenes al precio de corte del tramo competitivo se aplicó un factor de prorrateo de 30,29%", indicó Finanzas.



Adicionalmente, se adjudicaron por licitación $ 30.000 millones de las Letras del Tesoro en Pesos a 182 días (con vencimiento el 12 de octubre de 2018).



Para estas se recibieron órdenes por $ 39.140 millones de los cuales fueron adjudicados $ 30.000 millones a un precio de corte de $ 1.004,90 por cada $ 1.000, lo cual representa una tasa nominal anual de 24,91% y una tasa efectiva anual de 26,47%, considerando un pago al vencimiento de $ 1.129,38 por cada $ 1.000. Para las órdenes al precio de corte del tramo competitivo se aplicó un factor de prorrateo de 65,41%.



Por las mismas, se recibieron 8.007 órdenes de compra.