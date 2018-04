Bancarios anunciaron un paro de dos días para la semana que viene

La Asociación Bancaria anunció esta mañana una huelga de 48 horas para los días martes y miércoles de la semana próxima ante el fracaso en las negociaciones salariales con las cámaras empresarias.



El secretario general del gremio bancario, Sergio Palazzo, confirmó que la medida de fuerza será ejecutada después de que se terminen de pagar las jubilaciones, pensiones y planes sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH).



Palazzo mantuvo una reunión con los presidentes de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) para tratar de destrabar el conflicto.



Los presidentes de la Asociación de Bancos Públicos y Privados (ABAPPRA) y de la Asociación de la Banca Especializada (ABE) no formaron parte de las deliberaciones dado que se encuentran en el exterior hasta mañana.



En el encuentro las cámaras ofrecieron formalmente un aumento salarial para 2018 en tres cuotas, que se pagarían: un 7% retroactivo a febrero (que ya abonan), un 4% en julio y un 4% en octubre.



Pero ADEBA y ABA rechazaron el pedido de la Asociación Bancaria por una "compensación" por enero e insistieron con su planteo de reducir de 26.000 a 13.000 pesos el pago extraordinario por el Día del Bancario.



"No cumplen los fallos judiciales. Con este gobierno se sienten impunes. Está a la vista que no hay seguridad jurídica", dijo Palazzo en un comunicado de prensa emitido este miércoles por la Asociación Bancaria.



El sindicalista cercano al kirchnerismo dijo que "hace tiempo que se han traspasado todos los límites y la paciencia se ha agotado", pero advirtió a los 66.000 afiliados que "deben mantener la cabeza fría y organizar la bronca".



"Así, atendiendo que ha comenzado el cronograma de pagos a los compañeros jubilados y planes sociales, con el fin de que se ordene el pago de sus salarios, el paro de 48 horas previsto se concretará los días 17 y 18 de abril", dijo La Bancaria.