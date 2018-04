Banco Central mantuvo la tasa de interés: Qué prevé que pasará con el dólar

El Banco Central sostuvo sin cambios la tasa de política monetaria en 27,25%, al argumentar que los indicadores sostienen que la inflación núcleo de abril "se mantendrá en registros elevados".En un comunicado, el organismo consideró que la aceleración de "la inflación de los últimos meses es transitoria y se debe a los fuertes aumentos en precios regulados y la rápida depreciación del peso entre diciembre y febrero".Sin embargo, subrayó: "Las estimaciones y los indicadores de alta frecuencia de fuentes estatales y privadas monitoreados por el Banco Central indican que la inflación núcleo de abril se mantendrá en registros elevados, aunque inferiores a los de marzo"."En la visión del BCRA, una vez superados estos factores transitorios, la inflación consolidará su tendencia a la baja", confió.Decidió mantener su tasa de política monetaria, el centro del corredor de pases a siete días, en 27,25%".La determinación del organismo estuvo en línea con lo esperado por los analistas del mercado, luego de que a finales de marzo la tasa también quedara sin modificaciones.La autoridad monetaria resaltó que hay "cuatro motivos" que fundamentan esa perspectiva favorable.Puntualizó, de ese modo, que la política monetaria es "más contractiva que la observada durante la mayor parte del año pasado" y destacó que "las negociaciones salariales están pactándose de manera consistente con la meta del 15 por ciento".Argumentó que "el proceso de ajuste de precios regulados se desacelerará fuertemente después de abril" y señaló que "el nivel relativamente elevado del tipo de cambio real y la propia acción del BCRA llevan a no prever, en los próximos meses, depreciaciones significativas del peso".Reiteró, de ese modo, que intervino "para sostener el valor de la moneda, en la convicción de que una depreciación mayor a la ya ocurrida no estaría justificada ni por impactos económicos reales ni por el curso planeado de su política monetaria y que, de no evitarse, tendría el potencial de ralentizar el proceso de desinflación".Consideró, en ese escenario, que la intervención cambiaria, es "un complemento y no un sustituto de la política monetaria".Además, insistió: "El Banco Central conducirá su política monetaria para alcanzar su meta intermedia de 15% en 2018".El Banco Central volvió a defender sus intervenciones en el mercado de cambios y aseguró que en las condiciones actuales no se prevén grandes saltos del tipo de cambio para los próximos meses."El nivel relativamente elevado del tipo de cambio real y la propia acción del BCRA llevan a no prever, en los próximos meses, depreciaciones significativas del peso", sostuvo la entidad en su comunicado de política monetaria desde este martes, en el que además comunicó su decisión de mantener inalterada la tasa de referencia en 27,25%El BCRA recordó también que la intervención cambiaria realizada en las últimas semanas "es un complemento y no un sustituto de su política monetaria""El BCRA continuó interviniendo para sostener el valor de la moneda, en la convicción de que una depreciación mayor a la ya ocurrida no estaría justificada ni por impactos económicos reales ni por el curso planeado de su política monetaria y que, de no evitarse, tendría el potencial de ralentizar el proceso de desinflación", resaltó.