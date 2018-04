Frigoríficos dicen que el efecto sequía modificó la producción de carne vacuna

"Ya se manifiestan sus efectos en el rodeo y en los precios de la hacienda", manifestó el reporte de la entidad dirigida por Miguel Schiariti.

"Por el efecto sequía en el tercer mes del año el precio de la hacienda en pie comercializada a través del Mercado de Liniers exhibió una importante corrección a la baja, con la cual casi anuló toda la suba observada durante febrero. El precio promedio disminuyó 7,8% mensual", indicó.



La evaluación aclaró que "si se corrige la faena por la cantidad de días hábiles, en términos interanuales resultó casi 6% superior".

"En tanto, durante el tercer mes del año el ciclo ganadero se mantuvo en una posición neutral (ni liquidación, ni recomposición de existencias)", precisó.



Consideró "llamativo el silencio del Senasa ante la falta de publicación de los datos estadísticos. Han dejado de aparecer en la página sin explicación de ningún tipo. Las nuevas autoridades del organismo parecen no darles importancia a los datos de producción y exportación".

"A partir del presente informe los datos de faena son los publicados por el Minagro (Ministerio de Agroindustria) y en el próximo publicaremos las exportaciones con fuente del INDEC", se aclaró.



La faena total de hacienda vacuna se ubicó en marzo último en 1,076 millones de cabezas y resultó 3,9% menor a la del mismo mes del año pasado.



El reporte también destacó que "en el primer trimestre de 2018 un total de 345 establecimientos faenó 3,23 millones de cabezas de hacienda vacuna, es decir 5,8% más que en enero-marzo de 2017".



"Los diez establecimientos que más animales faenaron en lo que va de 2018, explicaron poco más de 19% de la faena total. En tanto, los 40 establecimientos con mayor nivel de actividad concentraron 51,4% de la faena total", expresó.



Asimismo, señaló "que 116 establecimientos registraron una faena inferior a las 1.000 cabezas en el primer trimestre del año, concentrando apenas 1,2% de la faena total. Este volumen de faena es absolutamente antieconómico y no se alcanza a entender cómo hacen esas plantas para seguir faenando", analizaron los autores del análisis.



Los establecimientos de la provincia de Buenos Aires explicaron 51,3% de la faena total, los de Santa Fe, otro 17,2%, y los de Córdoba, otro 8,6%.



La producción de carne vacuna, corregida por días hábiles, creció en marzo 7,0% anual.



Para Ciccra, el consumo per cápita de carne vacuna se ubicó en 58,3 kilos, al año, por habitante, en marzo, al considerar el promedio móvil de los últimos 12 meses.



NA