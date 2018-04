Macri los acusó de evadir y los supermercadistas chinos salieron a responderle

La titular de la Asociación de Supermercados Chinos, Yolanda Durán, consideró que el presidente Mauricio Macri está "mal asesorado" al acusar a ese sector de evadir impuestos y pidió a empresas multinacionales como Carrefour que se vayan del país si no obtienen rentabilidad."No me voy a agarrar con el Presidente, el sabrá por qué lo dijo. Creo que le llegaron a sus oídos cosas que no son verdad porque nosotros estamos controlados continuamente, recontra controlados. No hay evasión", manifestó Durán."Si a las grandes cadenas no les da, que levanten bandera y se vayan. Que dejen de llorar", desafió en declaraciones a FM La Patriada.El presidente había señalado que el gobierno trabaja para combatir la "evasión" de cadenas ligadas a supermercados chinos y los consideró una competencia ilegal frente a las grandes cadenas de supermercados."Que dejen de llorar los hipermercados, que se hagan cargo, que bajen su rentabilidad, ellos tienen que bajar y no atacar al que vende barato. Que se ajusten, que trabajen a derecho, y basta de ir a pedir ayuda al gobierno cada vez que su balance no les da", expresó Durán."A nosotros los balances no nos dan y seguimos trabajando. Somos argentinos, no chinos, eso es discriminación. El chino es argentino, solo tiene rasgaditos los ojos, pero es argentino, porque ellos adoptaron a la Argentina y se quedaron sus hijos", señaló.