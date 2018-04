Para empresarios españoles, "el clima de inversión generado es inmejorable"

El presidente de la Cámara de Comercio de España en la Argentina, Guillermo Ambrogi, afirmó que "el clima de inversión generado por el Gobierno es inmejorable", y aseguró que habrá una alta participación de empresas españolas en las licitaciones de proyectos de participación público privada (PPP) que impulsa el Poder Ejecutivo.



"Me siento realmente muy optimista con esta misión empresarial y con la visita del presidente del Gobierno de España", destacó Ambrogi a Télam, respecto de la llegada de Mariano Rajoy con un centenar de empresarios.



El dirigente gremial empresario subrayó que "ahora se han dado las condiciones, por el nuevo clima de inversión en Argentina que favorece la realización de nuevos proyectos".



Afirmó que "el clima de inversión generado con el nuevo gobierno es altamente promisorio", y remarcó que "la normalización del sistema financiero ha sido fundamental en todo esto".



A su criterio, "el clima de negocios mejoró gracias a dos importantes cuestiones: el restablecimiento de la seguridad jurídica y una tasa de retorno que volvió a ser positiva, lo que hace favorable una inversión".



Además señaló que "la apertura del sistema cambiario permite la transferencia de ganancias", y añadió que "la normalización financiera de Argentina permite la contratación de préstamos internacionales a tasas razonables".



Ambrogi puntualizó que "el gobierno argentino lanzó el programa de proyectos de participación público privada (PPP)", y destacó que "se hizo la primera licitación de corredores viales, en la cual se presentaron varias empresas españolas".



Afirmó que "ahora vienen más proyectos de infraestructura y se presentarán muchas empresa españolas, que son conocidas en el mundo por su capacidad en la construcción de megaobras".



"En los últimos dos años las empresas españolas hemos invertido en el sistema financiero, donde el Banco Santander Río adquirió la red comercial del Citi por US$ 250 millones, y el BBVA Francés amplió su capital mediante suscripción internacional; en turismo, donde hubo inversiones hoteleras; y en energía eólica, a partir de la adjudicación de obras del Plan Renovar", precisó el presidente de la Cámara.



Indicó que "son varios los sectores en los que se amplió la inversión española", y sostuvo que "las relaciones bilaterales empresariales son inmejorables, como también lo son en los demás aspectos".



En otro orden, señaló que "el intercambio comercial es bueno pero tiene que crecer", y puntualizó que "crece más el peso de la inversión empresarial española que el comercio bilateral".



También remarcó que "hay mucha expectativa por la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea", y señaló que "según las informaciones, está avanzado, y eso generará un aumento en el intercambio comercial y mayores inversiones en Argentina".



"Como Cámara española estamos desde 1887, cumplimos 131 años, pero el desarrollo exponencial se dio a partir de las inversiones de los '90. En los últimos 30 años invertimos US$ 60.000 millones", subrayó Ambrogi, quien precisó que "España es el segundo inversor a nivel mundial en Argentina y el primero de Europa".



Destacó que la del presidente del gobierno español "es una visita que hacía tiempo que esperábamos", y estimó que "la presencia de Rajoy va a sellar esta gran alianza entre ambos países".