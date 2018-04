Bancarios amenazan con "no recargar los cajeros" durante los dos días de paro

Economía Bancarios ratifican a que fines de esta semana harían dos días de paro

La Asociación Bancaria ratificó la posibilidad de poner en marcha un paro de 48 horas este jueves y viernes, si no reciben una mejora en la oferta salarial entre hoy y mañana., el secretario general de la Comisión Interna del Banco Nación en Paraná, Eduardo Enrique, al tiempo que sostuvo que desde el sector se espera "una propuesta salarial superadora".La última oferta fue de un aumento escalonado y no acumulativo de siete por ciento a partir de enero y de dos cuotas del cuatro por ciento desde julio y octubre, respectivamente, tomando como base el haber de diciembre; mientras también incluyó la baja en un 50 por ciento la compensación del Día del Bancario."La Asociación Bancaria espera poder llegar a un acuerdo, pero de no ser así, haríamos 48 horas de paro y se estima que sea el jueves o viernes", adelantó Enrique.Según advirtió, "la próxima medida que se haga será sin atención al público con quite de colaboración y sin recarga de cajeros porque tras varias reuniones no se llegó a ningún acuerdo, no hay propuesta superadoras, y por lo tanto vamos a ir recrudeciendo las medidas".