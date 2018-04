Cerró un empaque de citrus en Estación Yuquerí

Un conocido empaque de citrus este año no operará como tal. La empresa no abrirá sus puertas para dar inicio a la temporada de zafra de este 2018, según lo que manifestaron los trabajadores y 67 familias perderían su empleo.



El establecimiento, que está ubicado en Estación Yuquerí, será alquilado a la empresa que fabrica jugos que opera en la ciudad de Gualeguaychú. La misma no se haría cargo del personal que venía trabajando hace mucho años en dicho empaque, supo Diario El Sol.



"Ya se le informó a todo al personal que dejarán de formar parte de la empresa citrícola y que pasarán a arreglar sus sueldos en los próximos días", señaló un trabajador.



Las quintas citrícolas convertidas en montes de eucaliptus, arándanos, plantaciones de soja o campos de pastoreo han quedado sin espacio y la producción se fue cayendo en los últimos años.



Antiguamente, supimos ser la mano de obra de muchos que llegaban a la región atraídos por la ex Pindapoy.