Avanza la cosecha de soja y reducen la producción a 38 millones de toneladas

Mercado al alza

Con un avance de cosecha de más de 15%, diez puntos por encima del año pasado, los efectos de la sequía sobre la producción sojera se profundizan. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires volvió a recortar su previsión para la producción final. Ahora la entidad porteña espera 38 millones de toneladas, contra las 39,5 millones de toneladas estimadas en su anterior informe, como consecuencia de una baja en los rendimientos de la oleaginosa que oscila entre el 24% y 58% contra el ciclo anterior.La nueva baja en las estimaciones de producción sojera local representa un derrumbe de 34% contra la producción de la cosecha anterior, que había ascendido a 57,5 millones de toneladas, indicó. Con el nuevo recorte estimado por la BCBA, la caída interanual se ubica en casi 20 millones de toneladas. A valores FOB actuales (u$s 420 por tonelada), la retracción representa u$s 8200 millones.En su panorama agrícola semanal, la BCBA indicó que "la cosecha de soja continuó avanzando con fluidez sobre las regiones más productivas del país con rendimientos que se mantienen por debajo de las expectativas al inicio de la campaña actual".El reporte añadió que el rinde medio nacional en soja "se ubica 32,8% por debajo del relevado en la misma fecha en el ciclo 2016/17".Al momento de evaluar las razones de la situación, apuntaron que "el déficit hídrico que se registró durante etapas críticas del ciclo de la oleaginosa impactó de manera negativa sobre el potencial de producción de los lotes más afectados" y que además "en las regiones NOA y NEA, donde el estado de humedad es crítico, se comenzaron a relevar pérdidas de lotes y mermas en los rendimientos esperados".De la mano de los nuevos datos que resaltan que la cosecha será aún más reducida de lo que se preveía hasta el momento, y en línea con la consolidación de los valores de la oleaginosa en el mercado brasileño ante la escalada en la guerra comercial entre EE.UU. y China y su amenaza de fijar aranceles del 25% a la soja norteamericana, los negocios en el mercado local tuvieron su segunda jornada al alza.Esta vez, las mejoras locales coincidieron con Chicago recuperando gran parte de la caída del miércoles (la soja mayo subió 1,6% hasta u$s 378,9 la tonelada), ante la expectativa de los operadores de que haya una instancia de negociación entre Washington y Beijing.Sobre Rosario, la soja disponible operó con una mejora de 50 pesos por tonelada hasta $ 6250 y la posición mayo se ubicó en u$s 313 la tonelada, una suba de 5 dólares contra el cierre previo.En Brasil, principal beneficiario de un eventual bloqueo chino a la soja de EE.UU., el poroto se disparó ayer hasta 5%. Fuente: (El Cronista).-