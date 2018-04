Aumentan tasas de los créditos hipotecarios y habrá fuerte suba de las cuotas

Los créditos hipotecarios UVA tendrán que enfrentar un fuerte ajuste en las tasas del principal colocador del mercado,. La entidad tuvo un rol central en, y buena parte estuvo basada en la baja tasa de interés: el 3,5% anual (más inflación, que es la base de la UVA). Desde el 1° de mayo eso cambiará y pasará al 6,5% para quienes depositen el sueldo en la entidad o sean beneficiarios de un crédito Procrear, y al 8% para los clientes externos.La suba, según calculan fuentes de la Secretaría de Vivienda,El presidente del Nación, Javier González Fraga, relativizó el impacto de la medida. "No es un aumento tan importante, porque el grueso del interés que se paga es la inflación", dijo, por al impacto de la indexación de la UVA sobre las cuotas y el capital adeudado.Sin embargo,, porque el nivel de ingresos que se exige para calificar para una cuota más alta es proporcionalmente mayor. Como la cuota no puede exceder el 25% de los ingresos del grupo familiar,, informaEl cambio impactará en los beneficiarios del Procrear, que tienen los ingresos más bajos y con el cambio de tasa calificarán para un préstamo más chico, mientras que las propiedades están en dólares y aumentaron su valor en pesos como consecuencia del salto en el tipo de cambio.El Nación ha tenido la peor tasa de éxito en concreción de los créditos hipotecarios Procrear en función de la cantidad de clientes beneficiarios de ese subsidio que se han presentado. Hay 25.417 seleccionados del Procrear que se presentaron en el Nación, pero solo el 21% llegó a una escritura.El 80% restante está en distintas etapas, algunos desistieron con el cambio de condiciones del mercado o en su familia, otros están en busca de una vivienda, otros esperan que el banco designe tasador o escribanía.Con las primeras comunicaciones que envió el banco a quienes están en proceso de concretar la operación aparecieron las primeras alarmas en las redes sociales. Es que los tomadores de créditos aseguran que buena parte de la demora para concretar la operación tiene que ver con la lentitud en la operatoria de la entidad. Entonces se da la particular situación de que alguien tiene un crédito preaprobado, consiguió la casa, la presentó en la entidad financiera, y entre demoras en la tasación y la asignación de escribanía puede llevarle 90 días llegar a la escritura.González Fraga aclaró que habrá contemplaciones. "Cuando el problema al escriturar fue del banco, en ese caso vamos a hacer excepciones", dijo, en alusión a que se respetará la tasa de interés vigente al momento de acordar el crédito. Pero también aclaró que "si una persona pidió un crédito en agosto, se le aprobó en noviembre y todavía no consiguió la casa, no podemos esperarla a que consiga la propiedad".En el banco hay un total de 9324 solicitudes de créditos UVA preaprobadas en distintas instancias. Buena parte de esas familias deberán pasar por una recalificación del crédito, para ver si pueden obtener el mismo monto de préstamos que tenían y si les alcanza para la misma vivienda que tenían en vista.La mayoría de los bancos ya aplicó subas de tasas en las últimas semanas y ninguno vio un freno en la asignación de créditos, sino que los niveles otorgados baten récords todos los meses. El Provincia hoy tiene una tasa de 7,25% y del 7,9% según los tomadores tengan o no cuenta sueldo; el Ciudad mantiene la tasa para clientes en 5,4% y en 6,5% para quienes no lo son, lo que lo deja como la entidad pública con la tasa más baja.