Empezó a subir la nafta: Axion hace la punta

En la Axión de Paraná ya rige el aumento

Hasta ahora, no hay información oficial sobre si las otras petroleras replicarán el aumento, sin embargo, con la suba de la semana pasada de los precios mayoristas, se espera que en los próximos días suceda lo mismo en las estaciones YPF, Shell y Oil. Además de las "blancas".pudo conocer que ya en las últimas horas de este miércoles estaba aplicado el aumento, en estación de servicios de Paraná de la marca Axion (ubicada en Blas Parera y Don Bosco).Hasta las 23 de este miércoles, YPF no había aumentado sus precios. No obstante, no se descarta que en las próximas horas aplique el incremento.