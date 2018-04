En 10 años, la suba de precios de los alimentos fue de 950%

El Cronista realizó un relevamiento sobre 150 productos con altísima rotación publicados por las principales tres cadenas de supermercados y se compararon los mismos productos con precios en marzo de 2008 y mismo mes de este año.



El resultado de esta comparativa arrojó que las subas en promedio fueron del 950%, mientras que el dólar tuvo una variación del 545%. Según el Centro de Estudios Económicos de Orlando J Ferreres y Asociados, la inflación general del período fue del 775%.



Dicho relevamiento tomó como base 150 productos comparables por ser de idéntico volumen y marcas. Estos representan a las categorías de carnes, fiambres, lácteos, almacén, limpieza, aguas, gaseosas y bebidas con alcohol.



Se tuvo que excluir perfumería y tocador dado que las presentaciones y volúmenes cambian constantemente. Con electrodomésticos, por la evolución permanente de la tecnología, no fue posible realizar comparativas.

Cabe destacar que este aumento de 950% en la canasta de alimentos no es homogéneo, existen algunas categorías muy por debajo y otros por arriba de esa referencia.

Para el economista Fausto Spotorno, que la inflación del dólar sea inferior que la de alimentos se explica por dos elementos "una base alta en el 2008 y un atraso cambiario en el presente".

Respecto a las subas en los alimentos, el economista le asigna un rol importante al "incremento de los costos logísticos". "Estos impactan de forma directa a ese sector, el sinceramiento de las tarifas energéticas y a la mayor presión tributaria. Si uno toma la masa de impuestos provinciales y nacionales del 2008 y los compara con los de la actualidad se pueden observar una variación de 950%. Además de este dato crecieron 4 puntos porcentuales en su peso sobre el PBI", aclaró.



El análisis por rubro Si bien en su conjunto la canasta de alimentos fue de 950%, la riqueza del análisis surge cuando se los abre por rubro.

Las carnes en su conjunto tuvieron aumentos del 909%. Sin embargo, fueron los cortes vacunos los que tuvieron subas de precios del 1111%, mientras que el pollo fue de solo 471%.



El cerdo se ubicó en una instancia intermedia de 841%.



Respecto a fiambres y lácteos arrojaron un 1200% de incrementos de precios. La leche descremada se ubicó en 950% mientras que los yogures en presentaciones de 200 gramos por encima del 1400%.



Respecto a los productos de almacén la suba fue de 811%. Sin embargo la gran nota la arrojan las yerbas con 1446% y las conservas en menos de la mitad de este guarismo; 669%.



Por su lado, la canasta de limpieza se incrementó en un 1014%. Las subas que componen los sub rubros de esta categoría fueron de modo homogéneo.



Respecto a la heterogénea familia de bebidas registraron aumentos de 863%. Bebidas sin alcohol y aguas dentro del promedio; 878%. Vinos y espumantes también en estos ratios con 848%. La nota la dan las cervezas, que ante la creciente demanda, pudieron defender subas del 1183%. Por su lados los whiskies fueron los que tuvieron los menores incrementos; 660%.



Cabe contextualizar que la inflación a nivel mundial fue en este período de 20%, mientras que la general en nuestro país fue de 775%. El Cronista también realizó un relevamiento de locales comerciales y las subas que tuvieron se ubican muy por encima, en el mismo periodo alcanzaron un promedio del 1150%. En esto afectó la baja oferta producto de las escasas inversiones que se realizaron durante años.



También se realizó un relevamiento de paritarias de 18 sectores que arrojaron subas del 974%. Puntualmente se observó que los sueldos jerárquicos se actualizaron por debajo de este promedio y los de base por encima.



Finalmente como dato de referencia las naftas súper tuvieron un incremento de 1109% en sus precios relativos.



