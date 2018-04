Arroceros preocupados porque "la competitividad no ha mejorado"

En el arranque de la cosecha de arroz, Claudio Francou, presidente de la Cooperativa Arroceros Villa Elisa, en Entre Ríos, advierte que más allá de la rebaja puntual de las tarifas de electricidad dispuesta por el gobierno de la provincia, hay una serie de costos que siguen muy elevados y que ponen a riesgo el proceso de mejora productiva entre los pequeños y medianos productores alineados en la cooperativa.



"Productivamente estamos mejorando bastante. El sector está desarrollando variedades sistemas de manejo, estamos subiendo los rindes promedio? Pero hay otros cuestiones como la energía, el combustible y los costos financieros que están erosionando ese trabajo que se está haciendo en conjunto", apuntó el dirigente arrocero.



Bichos de Campo habló con Francou en el inicio de la cosecha del grano en esa región. Los primeros rendimientos marcan entre 6,8 y 7,5 toneladas de arroz largo fino por hectárea y no estarían nada mal si con ese volumen se lograran cubrir con holgura todos los costos. Pero no sucede. "Justo hoy estábamos haciendo números en la cooperativa. Está complicado, el tema. La competitividad no ha mejorado para nada desde hace cinco o seis años a esta parte", sentenció el productor.



El dirigente reconoció que en Entre Ríos, a instancia del gobierno provincial y ante una gestión del sector arrocero, las tarifas de la electricidad necesaria para activar los equipos de riego se redujeron entre 18 y 24%. "Valoramos esa gestión para poder atenuar un poquito esta baja de competitividad, pero hay que tener en cuenta que la energía para los pozos de riego estaba el doble de caro comparativamente con las otras provincias.



Francou cree que hay que seguir bajando costos de producción, como promete el gobierno. "En esta zona no hay alternativas al arroz. Nosotros somos arroceros desde siempre y nuestras cooperativas han nacido como industrias del arroz, porque lo industrializamos y exportamos. La tenemos que buscar la vuelta para ver cómo hacemos competitiva esta economía regional que derrama mucho en la zona", se esperanzó.



En ese sentido, reveló que se propuso al Ministerio de Agroindustria que se analice un aumento de los reembolsos de exportación para el arroz. "Nosotros tenemos dos tercios de saldo exportable, así que estamos muy atados al tipo de cambio. Se quiera o no, este es uno de los problemas, aunque no el único. Por eso hemos pedido un reintegro más alto para compensar transitoriamente" la falta de competitividad externa.