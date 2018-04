El patentamiento de autos 0 km fue récord en marzo

De esta forma, el acumulado de los tres primeros meses del año asciende a 274.115, que representa un crecimiento de 17,9% comparado con el primer trimestre de 2017 en el que se había registrado 232.425 vehículos, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara).



El primer trimestre récord convalida, así, las expectativas de las automotrices y las concesionarias, que desde diciembre vienen previendo un año que podría estar entre los 950.000 y el millón de unidades vendidas, lo que podría significar el mejor año del ciclo histórico en cuanto a ventas.

Acara informó que los 83.954 vehículos patentados en marzo mostraron un crecimiento de 7,2% en la comparación con el mismo mes de 2017, ya que en marzo del año pasado se habían patentado 78.291.



Estas cifras determinaron que no sólo fue el mejor marzo de la historia del sector sino que tal como venía ocurriendo en enero y febrero, se estableció "el mejor trimestre de la actividad".



De esta forma, el acumulado de los tres primeros meses del año ascendió a 274.115, lo que representó un crecimiento de 17,9% comparado con el primer trimestre de 2017 en el que se había registrado 232.425 vehículos.



Si la comparación es contra febrero de este año, en el que se habían registrado 69.608, el crecimiento llega a 20,6%.



El desempeño de marzo mantuvo el signo positivo del trimestre aunque con un menor índice de crecimiento, ya que enero lo hizo al 26,6% y febrero al 18,2%.

El crecimiento de la venta de automóviles en la comparación interanual fue en marzo de 12,5%, lo que se contrapuso al desempeño de los comerciales livianos que cayeron 8,7% y los pesados que retrocedieron 4,9%.



La novedad del tercer mes del año es que Chevrolet se convirtió en la marca más vendida con 11.915 patentamientos, un sitial que durante el año ostentó Volkswagen (que en marzo alcanzó las 11.871 unidades), seguidos de cerca por Renault (con 11.252 vehículos).



La nómina hasta el décimo lugar la completan Ford (10.679 unidades); Fiat (9.333); Toyota (8.771); Peugeot (6.755); Citroen (2.644); Nissan (2.003) y Mercedes Benz (1.438).



La marca que en el país comercializa General Motors, además, registró los dos modelos más vendidos del país, con el Chevrolet Prisma y el Chevrolet Onix, con 3.744 y 3.389 unidades, respectivamente.



El listado de los modelos más elegidos fueron el Toyota Etios, (3.337 unidades); Ford Ka (3.257) y en el quinto lugar se ubicó la pick up Toyota Hilux que lidera su segmento con 3.229 camionetas vendidas.



Completan hasta el décimo lugar el Volkswagen Gol (2.730); Renault Nuevo Sandero (2.453); Peugeot 208 (2.425); Renault Kwid (2.379); Ford Ecosport (2.143) y Ford Fiesta Kinetic (2.059).



El presidente de Acara, Dante Álvarez, expresó que "con un fuerte patentamiento en los últimos días, el tercer mes fue récord, lo que sumado a los mejores enero y febrero completó el mejor arranque de la actividad desde que existen estadísticas del sector".



"De todas formas, seguimos trabajando junto al Gobierno para atender temas que nos parecen de tratamiento urgente, ya que no sólo el número récord de ventas marca la realidad de nuestro sector", explicó el directivo.



Álvarez se refirió a que "existen distorsiones impositivas en algunas provincias que comprometen muy seriamente la rentabilidad de los concesionarios en varias regiones del país", un reclamo permanente de las empresas durante los últimos años.