Qué pasará con el dólar tras el fin de semana extra largo

Luego del feriado largo, que mantuvo inactivo el mercado local, se estima que le banco Central deberá seguir interviniendo para que el dólar no se dispare respecto a los actuales niveles.



En marzo, el BCRA se vio obligado a vender algo más de USD 2.000 millones para que la divisa no supere los $20,20 en el mayorista y $20,50 en el minorista.



Empezó con montos menores pero luego tuvo que ir incrementando su participación en el mercado hasta superar los USD 400 millones diarios. El miércoles, último día hábil de la semana, se tuvo que desprender de USD 115 millones.



Las reservas en divisas, sin embargo, subieron por el préstamo del HSBC de USD 1.000 millones a 18 meses de plazo. De esta forma, el stock aumentó hasta USD 61.700 millones.



La fuerte caída de los mercados en el arranque de abril condiciona indudablemente el arranque de la operatoria local. Ayer se registraron fuertes pérdidas en Wall Street: el índice Dow Jones cerró 1,9% abajo y las acciones tecnológicas casi con una pérdida del 3%. Así se borraron todas las ganancias que se habían acumulado a principios de año.



Los índices de acciones emergentes perdieron más de 2,5% en promedio.



Otro dato que no pasó desapercibido es la caída de la tasa de interés en los bonos del Tesoro de los EEUU a diez años: terminó en 2,73%, reflejo de las compras realizadas por inversores en búsqueda de refugio en activos considerados menos riesgosos.



Esta tendencia a buscar protección es lo que complica al mercado local, porque serán pocos los que se sientan atraídos a desprenderse de sus posiciones en dólares para pasarse a pesos.



Lo más lógico en este contexto, en realidad, es tender a dolarizarse más hasta que se calme el contexto internacional.



Según publica Infobae, existen dudas sobre el valor del dólar que decidió defender el BCRA. Frenarlo a principios de marzo a $20,50 en el minorista y a $20,20 el mayorista parecía tener mucha lógica para evitar que se dispare y no genere más presiones inflacionarias. Pero en esta situación de mayor incertidumbre en los mercados, aquella apuesta no luce tan lógica.



Además, la elevada inflación tanto de febrero como de marzo empezará de a poco a impactar sobre el tipo de cambio real.