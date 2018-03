Fin de semana largo: las termas son el principal atractivo en Entre Ríos

Desde el sector turístico vaticinan uno de los mejores de los últimos tiempos y esperan que el clima acompañe como hasta ahora. Si bien todavía no se tienen todos los números sobre la mesa, hay datos que se destacan, como las 50.000 plazas entrerrianas casi completamente ocupadas, los campings llenos y hasta dan cuenta del alojamiento en casas de familia.



Sostienen que Entre Ríos es una de las provincias más elegidas del país y que el principal atractivo fueron las termas, aunque con los días de sol y las temperaturas elevadas otros productos fueron elegidos en este fin de semana.



"Es que comenzó muy bien y la referencia que tenemos es el ingreso de gente a la provincia con movimientos intensos en las rutas y en las terminales de ómnibus. Creemos que va a terminar en un récord de cantidad de turistas de fines de semana largos por Semana Santa", dijo a UNO Sebastián Bel, presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo.



Desde hace varios días, las expectativas del sector en la provincia para este fin de semana extralargo eran importantes porque numerosas localidades superaban el 95% de reservas y esperan alcanzar el 100%. Con diversas ofertas y propuestas, se prepararon para recibir a los visitantes de distintas provincias argentinas, sobre todo de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, así como también de la República Oriental del Uruguay, donde toda la semana es no laborable.

"Los parque termales fueron invadidos, como en Federación, con colas largas de ingreso y muchos autos en sus estacionamientos, también estuvieron con mucho público los restaurantes", dijo Bel, y reafirmó que esperan un cierre al 100%.



Según explicó y a partir de la información que tenía ayer, en realidad la mayoría de los destinos turísticos del país se encontraron con respuestas positivas y buenos números.



Bel también dijo que en el puente que une Gualeguaychú con Fray Bentos hubo hasta 10 kilómetros de cola de turistas que querían pasar hacia Uruguay. "Si bien son recursos que se van, el movimiento económico es importante", sostuvo y agregó: "Las 50.000 camas registradas en Entre Ríos van a estar al tope y además hay un gran movimiento en los campings y en las casas de familia que no se puede cuantificar. Los parques termales están con récord de ventas de entradas y el gasto promedio está por encima de lo que tuvimos durante el verano, que fue de unos 990 pesos más o menos. Vamos a terminar con un gasto promedio de 1.200 pesos por persona, por día". De todos modos explicó que estos números son estimativos ya que resta la mitad del fin de semana y que con el correr de los días tendrán mayores precisiones. Productos

Entre las causas de este buen período para el sector turístico, Bel destacó varios aspectos: "En los últimos meses se ha trabajado bien en materia de comunicación. También influye el efecto que produce el dólar, que ha hecho que mucha gente no se haya ido (de turista a otro país). Pero lo que más hay que destacar es que este gran movimiento económico en el país se debe a que hay un fin de semana largo porque el turista tuvo unas minivacaciones. Por eso son muy importantes los fines de semana largos con orientación turística porque no solo se beneficia el hotelero y gastronómico". Remarcó entonces que también crecen las ventas de los almacenes, de los supermercados, de las estaciones de servicio y del comercio en general, como de las economías regionales, de los artesanos y emprendedores de la región.



"El producto termal es el gran atractivo para que los turistas elijan la provincia, pero después hay otros como pueden ser los festejos culturales en las basílicas, las visitas al Palacio San José, las recorridas por las siete iglesias en Paraná que sumó turistas o las fiestas religiosas relacionadas con Semana Santa. Se destacó también la gastronomía con platos de pescado por la festividad", explicó.



Hubo otros sectores que también crecieron en estos días o por lo menos tuvieron su afluencia de visitantes como el turismo rural o el que prefiere disfrutar de la naturaleza con iniciativas puntuales o la posibilidad de brindar un descanso en familia. Como el clima hasta el momento acompañó, en las páginas de Internet de las secretarías y municipalidades de ciudades entrerrianas se pudieron ver una importante asistencia a las playas para tomar sol o simplemente a pasar la tarde mate en mano.



Por último, Bel destacó dos cuestiones negativas: "Por un lado fue el accidente del jueves por la madrugada en la autovía 14 que enluta a la actividad turística y por otro lado falleció el ingeniero Ernesto Barrera, que fue el impulsor de turismo rural y un gran defensor de esta actividad. A los que estamos en turismo nos afectó". Paraná, llena de iniciativas

En Paraná también se pudieron disfrutar por estos días numerosas actividades, muchas de ellas al aire libre. Hasta el lunes habrá diversas propuestas.



Con distintas opciones, dieron continuidad a las actividades que comenzaron el jueves. Entre otras, la Feria Artesanal de Semana Santa y de Emprendedores, los paseos gratuitos y las celebraciones religiosas de ayer por la noche como el Vía Crucis Viviente en el Kilómetro 5 y ½ estuvieron entre las más convocantes.



Paralelamente a estas propuestas, los más pequeños pueden disfrutar del Festival de teatro callejero Corriendo La Coneja en la Plaza Sáenz Peña; y del Circo Activo que propone espectáculos artísticos con elementos que les brinda la calle en la Costanera Baja frente a la Escuela de Aerobismo, que también están entre las más concurridas.



Fuente: Uno.