El gobierno espera los dólares de la soja para frenar la sangría de divisas

Tras vender unos 2.040 millones de dólares durante marzo para evitar una aún más pronunciada devaluación del peso, el Banco Central y el Gobierno esperan que en abril empiecen a ingresar los dólares de la cosecha para frenar la sangría de reservas.



En abril empezará el ingreso de billetes verdes por las ventas de granos, oleaginosas y derivados, y tanto en el BCRA como en la Casa Rosada estiman que las liquidaciones podrían subir de un promedio semanal de 350 millones a 700 millones, según fuentes oficiales consultadas por NA.



Las cerealeras liquidaron 1.879 millones de dólares en enero y 1.378 millones en febrero mientras que los datos de marzo serán revelados la próxima semana por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).



Si bien esperan un incremento fuerte de las liquidaciones, en el Poder Ejecutivo son cautos al proyectar el impacto de la sequía y también la especulación de muchos productores (principalmente los grandes) que podrían retener parte la cosecha a la espera de una baja más pronunciada de las retenciones a la soja.



Ante la sequía en gran parte de la zona núcleo productiva, la Sociedad Rural de Rosario ya hizo un pedido al Gobierno nacional para que anticipe la rebaja de retenciones a las exportaciones de soja que durante este año irán bajando de a medio punto porcentual por mes.



Un estudio realizado por el Instituto de Economía del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) indicó que las pérdidas para los productores serían millonarias este año: hay lotes de soja que sufrieron sequía extrema y tienen un 75% de probabilidades de registrar márgenes negativos.



A su vez, los lotes de maíz que afrontaron una condición extrema tienen más del 95% de probabilidad acumulada de márgenes negativos.



En el Gobierno estiman que la liquidación total de divisas del 2018 podría ser de entre 3.500 millones de dólares y 5.000 millones de dólares menor a la esperada por el impacto del fenómeno conocido como La Niña.



Según el subsecretario de Programación Económica, Luciano Cohan, la sequía ya tiene "consecuencias visibles" en la macroeconomía, por lo cual estimó que, por esa razón, el PBI podría crecer hasta un punto menos este año.



Otro trabajo del INTA con sede en Manfredi estimó que para el ciclo actual el mercado de máquinas de cosechadoras tendrá una caída del 35% respecto al 2017, dado que las ventas pasaran de u$s850 millones a u$s580 millones, producto de una menor cosecha a partir de la sequía que afecta al campo.



Mientras tanto, el Banco Central con reservas por 61.721 millones de dólares seguirá vendiendo divisas para evitar fuertes corrimientos del tipo de cambio que puedan trasladarse a los precios domésticos generando una inflación mayor.



El economista Juan Carlos De Pablo consideró hoy que la actitud del Central de vender 2.040 millones de dólares en marzo para frenar la escalada del billete demuestra que la entidad quiere dejar un mensaje: "Al que pretenda subir el dólar le cortó la cabeza".



En declaraciones a Radio Mitre, De Pablo planteó que "si el dólar no sube se quietan los precios mayoristas y minoristas", pero advirtió que esa estrategia "en el corto plazo funciona, pero después hay que corregirlo".



"No tenemos una política anti inflacionaria, no está bajando la tasa de inflación. Las negociaciones salariales en serio dicen 15% para la foto pero la realidad es otra. Este es un mal aguantable", sostuvo el economista.