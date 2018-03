Advierten que la pobreza volverá a subir este año

El director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, sostuvo hoy que en 2017 en los índices de pobreza "hubo una mejora, después de la fuerte crisis de 2016, y se volvió a niveles de 2015", pero advirtió que este año podría volver a subir si las paritarias se fijan por debajo de la inflación."En la segunda parte de 2017 bajó la inflación y mejoró la situación de actividad. De cualquier modo, estamos en un nivel parecido que teníamos en 2015", consideró el especialista.Según las cifras divulgadas por el INDEC, a fin de 2017, la pobreza se ubicó en 25,7%, lo que significó que 1.900.000 personas dejaron de estar en esa situación, y la indigencia en 4,8%."El balance es que no ha habido grandes cambios", destacó el director del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina.No obstante, sostuvo que "en 2018 se da una situación de amesetamiento, porque la inflación volvió a crecer y si la paritaria cierra por abajo de la inflación, la pobreza va a crecer"."Estamos igual que en los últimos años, tenemos una pobreza estructural que no logramos resolver. El mercado interno sigue rezagado, no se genera más empleo. No vemos un cambio cualitativo", afirmó en declaraciones a radio Rivadavia.Eduardo Donza, investigador del Observatorio, consideró que "la situación de la pobreza es muy seria" y añadió que "hay muchos trabajadores que están el sector informal de la economía"."Es muy difícil llegar a pobreza cero. Es una utopía positiva.Hay un déficit fiscal que juega en contra del aumento de los subsidios", indicó.Sostuvo que "no se va a controlar a corto plazo ni depende de un gobierno en especial" y pidió para enfrentar la crisis social "desarrollar políticas de estado".