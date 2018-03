UNICEF dice que los índices de pobreza entre los chicos "no cambian y es grave"

Sebastián Waisgrais, especialista de monitoreo e inclusión social de UNICEF Argentina, destacó la baja en el índice de pobreza anunciado por el Gobierno, pero advirtió que "en chicos de hasta 14 años, la brecha no cambia y es grave, porque asciende al 39%"."Bajó la pobreza, pero hay que tener mucha cautela en cómo van a dar los resultados en un futuro", sostuvo el experto, pero advirtió que "los hogares donde hay niños son más pobres".De acuerdo con las estadísticas públicas, 1.900.000 personas dejaron de ser pobres a lo largo de 2017.Waisgrais consideró que "este índice no te habla de derechos: salud, educación, la falta de agua. Tratemos de mirar los múltiples derechos que no se dicen. Iniciativas como la Asignación Universal por Hijo son políticas públicas que van por el camino correcto"."Las coberturas de cuidado en Argentina están en torno al 25%.Dijo que si bien bajó la pobreza "la percepción nos invita al debate" y agregó que "hay que tener mucha cautela en cómo van a dar los resultados en un futuro, porque seguramente, estas caídas no van a ser tan abruptas". Fuente: (NA).-