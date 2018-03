El gobierno nacional pondrá en marcha cinco medidas para recaudar más

Leandro Cuccioli asumirá el martes como nuevo titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y el presidente, Mauricio Macri, tiene a la firma, en aquellos tributos destinados a mejorar la recaudación. Esto esLo fundamental para el Gobierno es que la recaudación suba no menos de cinco puntos porcentuales por encima de la inflación, publica el diarioLos textos de los decretos del pago de renta financiera para extranjeros y el revalúo ya fueron enviados al Ministerio de Hacienda de Nicolás Dujovne primero (donde ya recibieron el visto bueno) y derivados al jefe de Gabinete, Marcos Peña que a su vez lo redireccionó a su vicejefe Mario Quintana para su control final, previo envío a Macri, quien deberá ahora firmar los decretos.Los técnicos de la AFIP aseguran que todas las resoluciones generales y reglamentaciones varias están redactadas a punto de ser publicadas en el Boletín Oficial para que las normas sean realidad. Si todo sale como se espera,. Luego, con el tiempo yaprobada por el Congreso Nacional en diciembre y que implica el comienzo de la reducción de la presión tributaria. Especialmente en Ganancias para las empresas.Lo primero que Ciccioli recibirá es el decreto por el cual se pone en funcionamiento el pago del flamante. A diferencia del tributo para los residentes, que declaran sus movimientos una vez al año (con lo que la reglamentación puede esperar), en el caso de los extranjeros (que no presentan declaraciones juradas en el sistema impositivo local), la liquidación debe concretarse cada vez que se obtiene una renta con lo que el pago es inmediato a cada operación financiera que genere ganancias. Esto quiere decir que, aunque modestamente, puede aportar todos los meses algo de dinero a la recaudación. Dicho de otro modo, es una manera simple y rápida de aumentar los ingresos de manera casi inmediata.El segundo decreto corresponde al; dependiendo de qué activo se trate. La clave de la norma es que el que la aplique, renunciará a cualquier posibilidad de adoptar mecanismos de ajustes por inflación; lo que, por otro lado, la AFIP no aceptaría. Al menos hasta que se discuta un cambio de fondo en la nueva ley de reforma tributaria que se aplicaría desde 2019, las empresas tendrían un primer (y quizá único) alivio al aumento de los valores de sus activos por el alza de los precios y no por la mejora en las rentabilidades de sus empresas.El tercer decreto en marcha es la definitiva, entre otros. Se trata de un decreto demorado, y que para el organismo recaudador resulta fundamental para poder poner en práctica el cobro vía tarjetas de débito o crédito, la manera más común de abonar estos servicios. Es otro recurso de recaudación inmediata, que Cuiccioli quiere acelerar.El cuarto decreto es la puesta a punto del último capítulo delcon el cual se reglamenta la manera en que se debe liquidar el impuesto a la transferencia a los combustibles (ITC); por el cual habrá un incremento mayor en las naftas súper que en las Premium. Como las primeras son las más comunes y se trata de un tributo de percepción, y como tal, de liquidación directa y automática de parte de las petroleras, también será una fuente de ingresos directos.El quinto y último decreto a punto de ser firmado por el Presidente es el de la, una norma ideada para que comiencen a reducirse las presiones sobre los pagos de algunos trabajadores en 2019, pero que para su aplicación requiere una unificación reglamentaria este año. Para algunos ingresos de empleados en relación de dependencia de altos ingresos, representará un aumento en los pagos a la AFIP.