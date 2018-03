Cómo el Central vendió u$s 2000 millones en marzo y qué espera el mercado

El Banco Central (BCRA) abandonó en marzo el discurso que tenía como bandera durante meses, dejó de lado la flotación libre y salió a meter mano en el mercado del dólar.



Así, la entidad, que no intervenía desde agosto pasado en la previa a las PASO, colocó en la plaza cambiaria más de 2000 millones de dólares de las reservas en el tercer mes del año.



La primera marcada de cancha llegó el 5 de marzo con una suma de apenas u$s 30 millones. El 8 de marzó el billete tocó su punto máximo al cerrar en el mercado minorista a $ 20,68. La autoridad monetaria mantuvo las intervenciones, al principio con ofertas sobre el cierre de la rueda, pero cuando el mes avanzó pasó a ser sobre el comienzo de las cotizaciones. La mayor colocación fue el 22 del mismo mes, con la inyección de u$s 365,3 millones.



La intervención en millones rueda por rueda:

5/3 u$s 30 millones

7/3 u$s 20 millones

8/3 u$s 123 millones

9/3 u$s 212,5 millones

12/3 u$s 137 millones

16/3 u$s 413 millones

19/3 u$s 187,5 millones

20/3 u$s 45 millones

21/3 u$s 24 millones

22/3 u$s 365,3 millones

23/3 u$s 139,5 millones

26/3 u$s 69 millones

27/3 u$s 158,9 millones

28/3 u$s 115,7 millones



Qué opinan los analistas



"Creo que el cambio de estrategia se debió al convencimiento que la brusca suba del tipo de cambio tenía impacto en en nivel de precios. Las ventas del BCRA tuvieron por objeto desarmar la presión alcista del dólar y evitar que el resto de la economía se viera perturbadaademás por el ajuste fuerte que insinuaba el tipo de cambio", respondió Gustavo Quintana de PR Cambios al ser consultado sobre el cambio de posturade la entidad monetaria en marzo.



Pronosticó además que en abril, "por lo menos en los primeros días, se va a mantener esta estrategia". "Veremos si más adelante vuelven a controlar la evolución del dólar con el manejo de la tasa de interés", agregó.



El analista financiero Christian Buteler recordó que la suba del dólar desde diciembre "fue muy abrupta y su impacto en la inflación se notó (sobretodo mayoristas), el BCRA reconoció en sus comunicados el traspaso a precios de esa suba y por eso decidió intervenir en el mercado".

"La pregunta es por qué tenemos este cambio en el comportamiento de la divisa donde a mediados del año pasado el Central debía salir a comprar dólares para mantener precios a este marzo tener que salir casi todos los días para evitar la suba", analizó y consideró que de ahora en más "todas las fichas están puesta a una liquidación del campo que tampoco será como las anteriores por los problemas climáticos sufridos".

Leonardo Svirsky, de Bull Market Brokers Sales & Trading analizó que "con este tipo de cambio el Gobierno se siente cómodo".



"Mantienen las tasas de política monetaria y estos dos últimos días subieron algo las tasas de Lebac, hoy abril esta cerrando en 27% y lo que vemos es que puede seguir con la intervención de venta en dólares y esta suba de tasas de Lebac también ayuda a la baja", opinó.



Cronista.com.