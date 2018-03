El Central salió a explicar por qué interviene y no quiere que suba el dólar

En el último mes el Banco Central interviene periódicamente con el objeto de mantener controlado el precio del dólar en el mercado mayorista. En el tercer mes del año la autoridad monetaria ya volcó cerca de u$s 2000 millones para lograr ese objetivo. El apetito por el billete estadounidense y la falta de liquidaciones de agroexportadores son dos factores que se confluyen y ayudan a la escalada.



En la city porteña, en las mesas mayoristas de operaciones coinciden en que el Central tiene poder de fuego y puede seguir interviniendo con ventas hasta que los liquidadores de granos aumenten su oferta. Hoy el Banco Central le dedicó dos párrafos, en su comunicado de política monetaria, a este factor debido a que considera que la suba del dólar impacta en los precios domésticos y la inflación.



"El BCRA advirtió en su último comunicado que veía una divergencia entre la presión sobre el valor del peso y su visión sobre la política monetaria", recordó el Central y agregó: "En consecuencia, continuó interviniendo para sostener el valor de la moneda, en la convicción de que una depreciación mayor a la ya ocurrida no estaría justificada ni por impactos económicos

reales ni por el curso planeado de su política monetaria y que, de no evitarse, tendría el potencial de ralentizar el proceso de desinflación".



La entidad que conduce Federico Sturzenegger decidió mantener hoy sin cambios la tasa de referencia ante una inflación elevada y que no tiene perspectivas de que baje en los próximos meses. Pese a esto, el BCRA remarcó que los altos niveles inflacionarios son sólo transitorios. "Cuatro motivos fundamentan esta perspectiva favorable. La política monetaria es más contractiva que la observada durante la mayor parte del año pasado. Las negociaciones salariales están pactándose de manera consistente con la meta del 15%.



El proceso de ajuste de precios regulados se desacelerará fuertemente después de abril. Finalmente, el nivel relativamente elevado del tipo de cambio real y la propia acción del BCRA llevan a no prever, en los próximos meses, depreciaciones significativas del peso", sostiene el Central.