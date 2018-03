El Gobierno confirmó que quiere hacer un Indec "de mayor autonomía"

"Se busca la independencia real del instituto, con cargos que sean concursados y donde la remoción de los funcionarios no sea discrecional", indicó la fuente de la cartera de Hacienda.



De esta manera, el Gobierno apunta a darle "real autonomía" al instituto, a través de una ley que lo proteja de "abusos como los que se cometieron en el Gobierno anterior".



"Hoy el Indec depende formalmente del Ministerio de Hacienda, y la idea es darle verdadera autonomía", indicó la fuente consultada.



"Trabajamos en un proyecto de ley coordinado por Jefatura de Gabinete, Hacienda y el propio Indec", según se informó.



El espíritu del proyecto de ley es que el nuevo Indec "tenga un Consejo integrado por miembros del Ejecutivo y de la sociedad civil, que aún carecen de representación.



Así nos estaríamos moviendo a un esquema similar al de otros países desarrollados".



"La independencia metodológica del Indec será potenciada por su mayor autonomía. Pretendemos su independencia real, con cargos que sean concursados y donde la remoción de los funcionarios no sea discrecional", destacó la fuente de la cartera de Hacienda.



El objetivo del Gobierno es que la "independencia y la transparencia de las estadísticas no dependa de un gobierno de turno, sino que se encuentren protegidas por un marco legal".