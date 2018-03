Arroceros aseguran que "fue una campaña complicada por la falta de agua"

En plena cosecha de arroz, Edgardo Comparín, productor arrocero de la Estancia Miraflores, en el departamento Federación, comentó acerca de la presente cosecha y las perspectivas a futuro en el marco de la sequía que impacta en toda la provincia.



"Estamos en el comienzo de la cosecha, ya tenemos 100 hectáreas cosechadas de las 800 que vamos a cosechar. Verdaderamente la campaña fue muy complicada por la falta de agua, sufrimos todo el verano, no terminamos el riego y estamos con poca cantidad de agua de la que hacemos malabares para llegar", comentó el productor a Campo en Acción.



Mencionando alguna de las causas señaló que el invierno muy llovedor por lo que hubo que bajar el nivel de la represa para protegerla, después cuando se terminó la siembra no hubo una lluvia importante que reponga esa agua. Pero esto viene de años anteriores que fueron lloviosos y no permitieron hacerle la mantención.



En esa cosecha Comparín, dedicó sus lotes a la siembra de Gurí, salvo en 50 hectáreas que hicieron la variedad 424. El rinde de inicio fue muy bueno con 11.500 kilos de chacra. Trabajaron alrededor de 8 personas y ocuparon 3 cosechadoras, dos de cortes convencional y una con cabezales simples.



"Desde los 13 años me dedico al arroz. Hemos pasado picos para arriba y para abajo. Ahora se está complicando enserio. Los costos están muy altos, es muy caro el arroz y hay que sacar muchos kilos para cubrir los costos. Nosotros trabajamos con riego a combustible y seguiremos con ese, porque a pesar de que llegó electrificación rural ahora los colegas me dicen que no conviene por los costos".



Perspectivas



"La próxima campaña para los regadores de represa va a ser muy mala, vamos a quedar sin una gota de agua y no creo que se puedan cargar las represas en invierno para encarar otra cosecha. Hay que hablar de 800/900 milímetros lo que necesitamos en mi caso. Vamos a tener caída de los rindes, sobre todo porque los lotes que se regaron mal por la falta de agua vamos a tener dificultades"- sintetizó el productor.



En cuanto a lo sanitario resaltó que no grandes problemas y agregó que esperan una suba en el precio del arroz, "ahora que los productores tenemos que pagar las cuentas, tendríamos que tener un buen precio para pagar con menos toneladas", concluyó.