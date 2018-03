Grobocopatel prevé u$s 5 mil millones menos de exportaciones por la sequía

Las exportaciones podrían llegar a registrar una merma de u$s 5.000 millones por el impacto de la sequía en la producción agropecuaria, estimó el presidente de la firma Los Grobo, Gustavo Grobocopatel."Estimamos US$ 5.000 millones menos de exportaciones", dijo Grobocopatel en declaraciones a radio FM Concepto, consultado por el impacto de la sequía en la economía argentina. El productor señaló que hay otros impactos que aún no se midieron, pero que se espera una "disminución de la actividad económica en el interior, de las exportaciones y de la recaudación impositiva"."Vamos a tener un año que va a afectar el crecimiento de Argentina, hay estimaciones que pueden llegar al 1% menos de crecimiento. Eso puede ser compensado parcialmente por otras cosas, pero entramos al segundo tiempo perdiendo tres a cero", afirmó.Grobocopatel señaló que la sequía "continúa" y que está llegando a niveles récord", y explicó que el impacto fue variado en el campo, porque había suelos "bien dotados de humedad por la inundación de la primavera" pasada. "Nos estamos encontrando con un mapa de rinde muy errático y variable", afirmó.Indicó que si bien "cada día se estiman pérdidas mayores", el empresario agropecuario recordó que "la Bolsa de Cereales dijo que la producción de soja va a ser de menos de 40 millones" de toneladas, cuando "veníamos de una estimación de más de 55 millones de toneladas".Al respecto, señaló que la producción de soja del país "está bajando 30 o 35%", y consideró que "es probable que empiece a impactar en la siembra de trigo que se viene", porque los suelos "están muy secos y tienen que cargarse de agua para poder sembrar trigo".Por otra parte y respecto de la economía argentina en general, Gobocopatel señaló que "daría la impresión de que vamos mejorando" porque "está bajando la inflación, baja el déficit, hay sectores que se están moviendo; ha bajado el desempleo y hay aperturas de nuevos mercados en un mundo que tiene una ola de proteccionismo muy grande"."Los resultados son graduales", afirmó el productor, para agregar que "el esfuerzo lo está haciendo toda la sociedad". "El gobierno está poniendo dinero en sectores que están fuera del sistema, los desocupados. El gasto social ha aumentado", aseveró.Por último, Grobocopatel manifestó: "Todos ponemos nuestro grano de arena en este gradualismo. Si hubiese sido shock, la mayoría del impacto lo hubiera debido absorber la clase trabajadora".