La AFIP apeló el fallo que benefició al empresario Cristóbal López

La AFIP apeló el fallo de la Sala I de la Cámara Federal que días atrás excarceló al empresario Cristóbal López y cambió la acusación en su contra, en el marco de la causa por el no pago de 8.000 millones de pesos de impuestos por el expendio de combustibles.El organismo, que es querellante en el caso, hizo la presentación ante la Cámara Federal para que su fallo sea revisado por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.El presidente Mauricio Macri había cuestionado duramente la decisión del tribunal que benefició a los empresarios y advirtió que intentará recuperar "aunque sea parcialmente" lo adeudado por los dueños del Grupo Indalo.Si bien hay plazo hasta el 5 de abril próximo, la AFIP apeló este lunes en disconformidad con el cambio de carátula y lo mismo hará el fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes.Es que Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa eran investigados por defraudación a la administración pública, pero la Cámara Federal cambió la carátula a apropiación indebida de tributos.Si bien ambos delitos tienen la misma pena, de dos a seis años de prisión, el segundo abre la puerta a que se discuta qué fuero es competente para investigar (el federal o el penal tributario), lo que podría dar lugar en el futuro a una cancelación de la deuda a cambio de extinguirse la acción penal.Moldes afirmó días atrás que apelará el cambio de carátula y no descartó presentar un cuestionamiento a la liberación de los empresarios.Con el voto a favor de los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero, y la disidencia de Leopoldo Bruglia, la Cámara Federal concedió la excarcelación de López y De Sousa y recalificó el hecho.Ahora, los empresarios y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray quedaron procesados por el delito de apropiación indebida de tributos por no haber pagado 8.000 millones de pesos por la empresa Oil Combustibles entre 2013 y 2015.