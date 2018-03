Suspenden a un frigorífico entrerriano por anomalías en la operatoria de faena

Las acciones se registraron en tres localidades bonaerenses, uno en Entre Ríos y otro en Córdoba por incumplimientos en torno a la utilización de balanzas electrónicas, incumplimiento de pagos y en matriculación del Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA). A su vez, aún continúan los cierres de plantas que no hayan acreditado la compra de Controladores Electrónicos de Faena (CEF).El Ministerio de Agroindustria, a través de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, suspendió un establecimiento faenador de la provincia de Entre Ríos, al verificarse diversas anomalías en la operatoria de la faena.En la ciudad de La Plata, se suspendió un frigorífico al haberse constatado la práctica de préstamo de matrícula; en Junín, otro por inconsistencias en la documentación y faena de livianos; y en Monte Grande, irregularidades en pagos.En la provincia de Córdoba, por su parte, se procedió a dar de baja a una consignataria por el no pago de aportes y contribuciones a la seguridad social de 2017.Por otra parte, de los 134 cierres dispuestos por no haber adquirido los CEFs, permanecen suspendidos 84, en virtud de que el resto acreditó la compra de los equipos, con posterioridad a la fecha de vencimiento.De acuerdo a la faena oficialmente declarada y publicada por esa Dirección Nacional, los equipos adquiridos representan más del 99% de la faena, y se pondrán en funcionamiento simultáneamente, una vez que los proveedores finalicen la operatoria de instalación.Vale recordar que a través de la Disposición 3E/2017, la cartera agroindustrial dispuso la obligatoriedad para los operadores de carne bovina de adquisición de los CEFs, a partir del 1 de marzo de 2018, indicó el ministerio de Agroindustria.Desde el área de Control Comercial Agropecuario, se subrayó con base en las últimas intervenciones, que aquellos establecimientos que incumpliendo la normativa vigente continúen faenando serán pasibles no solo de baja de su matrícula comercial, sino de clausura y acciones penales.