La Mesa de Enlace entrerriana se reunirá con ministro de Agroindustria nacional

El dirigente de Federación Agraria Argentina, delegación Entre Ríos, Elbio Ghía, manifestó a Elonce TV que buscan "plantear la segunda parte de la emergencia. La primera era la que hacía nuestra provincia; ayer se homologó la emergencia en Buenos Aires, sólo falta la firma del ministro".



Mencionó que en el encuentro con el funcionario nacional plantearán "la cuestión impositiva: queremos plantear la no retención del 8 % de IVA por esta campaña. Con los productores que estén en emergencia, dialogaremos con el Banco Nación, para pedir financiamiento para ellos y sobre todo para el sistema cooperativo. Plantearemos si es posible que del Fondo de Emergencia pueda venir algún fondo a la provincia, para que le llegue al pequeño productor".



"Esta crisis es dura y seguirá siendo así porque no llueve. Los montes han quedado sin pasturas y la preocupación es muy grande a futuro, porque no se van a recuperar las reservas forrajeras", puso relevancia.



Teniendo en cuenta la situación actual, Ghía estimó que "al sector ganadero le llevará dos o tres años, hasta recuperarse: las pariciones estarán muy lejos de lo normal, creemos que podría haber muerte de vacunos", en tanto al sector agrícola "entre un año y un año y medio".



Asimismo, el dirigente rural consideró que "el centro-norte de la provincia" sería el más afectado en Entre Ríos. Y al respecto acotó: "no solo está la parte de los cultivos tradicionales, sino también la ganadería y citricultura".



El tema del riego artificial "es una cuenta pendiente que tenemos en la provincia, vamos a pedir financiamiento para el sector citrícola". Elonce.com.