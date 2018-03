HLB en Federación: "teníamos el vector, ahora tenemos la bacteria en la zona"

Economía Hallaron insecto vector del HLB en cítricos de Federación

Fernando Borgo, presidente de la Federación del Citrus Entre Ríos, explicó sobre el peligro que representa la aparición de HLB en los cítricos:"Lo que cambia en el escenario es que seguimos encontrando la dispersión de la bactería en nuestra zona, porque de los cinco confirmados dos fueron en Villa del Rosario y tres en colonias aledañas a Federación, esto agranda el radio y ahí hay que establecer nuevos informes e investigaciones para saber que se hace".Según el referente de la citricultura entrerriana el vector que transmite la enfermedad tiene distintos estadíos, "se cree que hay muy poca chance que la bacteria pase de un adulto a los huevos, por lo que al encontrarlo en ninfa se supone que se contagió de la planta infectada. La planta puede no manifestar síntomas e incluso puede no manifestarse en los análisis, pero si en el vector. Por eso se exige la radicación de esa planta"."Hay que dejar de pensar en uno mismo como productor y empezar pensar a la citricultura como un todo, todo lo que se mueve alrededor de ella, el trabajador de la fruta, el productor, el recolector, el transportista, el aserradero, el vendedor, etc.", subrayó Borgo.En relación a lo que resta por hacer de aquí en adelante, manifestó que "es la mano del hombre el que traslada al enfermedad, por lo que hoy en día lo que nos queda es ser muy cuidadoso con la fruta que tenemos, garantizando al consumidor frutas sanas, controlando el vector al igual que se hace por ejemplo para controlar el dengue".