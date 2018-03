La deuda externa creció 28,5% en 2017 y la balanza de pagos cerró con déficit

La deuda externa alcanzó el año pasado los U$S 232.952 millones y registró un incremento del 28,5% respecto de 2016, informó esta tarde el INDEC.

El pasivo externo se incrementó en U$S 51.782 millones en el último año, según el informe sobre balanza de pagos que dio a conocer el organismo.

En diciembre último el 61% de la deuda correspondió al gobierno, el 8% al Banco Central, otro 3% a "sociedades captadoras de depósitos", el 1% a otras sociedades financieras y el 27% a otros sectores.

Según el informe oficial, la deuda creció 7% en el último trimestre del año pasado, con lo en diciembre último el 88% de la deuda estaba nominada en moneda extranjera, y de ese porcentaje el 68% esta nominada en dólares.

El informe agrega que la cuenta corriente de la balanza de pagos registró un déficit de U$S 8.338 millones.