El déficit comercial fue de u$s 903 millones en febrero, según el INDEC

Con el déficit de febrero, el primer bimestre del año acumuló una pérdida de u$s 1.872 millones, siete veces más que los 268 millones de saldo negativo del año pasado.



Durante febrero, las exportaciones subieron 10,7% para sumar u$s 4.294 millones, mientras que las importaciones crecieron 26,3%, por un monto total de u$s 5.197 millones.



El escaso crecimiento de la facturación de las exportaciones estuvo signado por los menores precios de los productos que vende Argentina.



El precio de los productos primarios aumentó solo 0,3% en términos interanuales, las Manufacturas de Origen Agropecuario el 4,6%, las Industriales 0,8%, mientras que los Combustibles aumentaron 22,4%.



En febrero los principales socios comerciales fueron Brasil, China y Estados Unidos, en ese orden que absorbieron 30,7% de las exportaciones de Argentina y abastecieron 57,3% de las importaciones



Las exportaciones a Brasil alcanzaron u$s 776 millones y las importaciones desde ese país u$s 1.495 millones, con un saldo comercial deficitario de u$s 719 millones.



Las exportaciones a China totalizaron u$s 269 millones y las importaciones u$s 1.022 millones, con una pérdida para el país de u$s 754 millones.



En tanto, las ventas a Estados Unidos sumaron u$s 274 millones y las compras desde ese país u$s 460 millones, lo que también marcó un resultado negativo de u$s 186 millones.