Observan aumentos en precios de alimentos para Pascua entre 21,5% y 61,8%

Las consulturas Focus Market y Scanntech elaboraron para la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) un relevamiento de precios en 500 puntos de venta, y realizaron encuestas a 2.653 personas.



El incremento promedio del precio del pescado respecto del 2017 es del 30%, y el consumo en época de Semana Santa de ese producto crece en un 60%.



Se indicó que el kilo de merluza en el 2017 costaba $120 y este año sale $ 150, lo que representa un incremento del 25%, mientras que el kilo de salmón rosado costaba el año pasado $ 250 y en el 2018 pasó a valer $340, lo que representa una suba de 36%.



El atún al natural de 170 gramos salía $46,1 y pasó a costar $ 56, lo que significa un incremento del 21,5%; en tanto que el atún en aceite de 170 gramos el año pasado costaba $45,3 y este año cuesta $ 55,5, con un incremento del 22,4%.



En tanto, los huevos de Pascua registraron este año incrementos en los precios de hasta el 61% respecto del año anterior, y a manera de ejemplo, un huevo de chocolate Bon o Bon de 20 gramos costaba el año pasado $16,8 y este año sale $ 22,4, lo que representa un incremento de 33%.



En tanto, un huevo de Pascua Kinder, de 20 gramos, que costaba $ 34,6% el año pasado, ahora pasó a costar $ 56, lo que significa un incremento de 61,8%.



Por su parte, la rosca de Pascua artesanal de 500 gramos en el 2017 costaba $120 y ahora pasó a costar $180, lo que representa una suba del 50%; mientras que la rosca de un kilo salía el año anterior $175 y ahora cuesta $ 250, lo que representa un incremento de 42,9%.



Asimismo, una encuesta entre 2.653 personas sobre hábitos alimenticios en Pascua indicó que el 62% de los consultados cumple con la tradición de no comer carne, y el 38% no la cumple.

Por último, en materia turística el 63% de los encuestados dijo que no va a viajar el fin de semana largo de Pascua, y el 37% dijo que sí lo va a hacer.



En tanto, la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC) hizo un relevamiento del precio de los productos de consumo de Semana Santa, y observó aumentos interanuales entre el 12% y el 65%.



De acuerdo con un informe realizado por la entidad, los productos de chocolatería, huevos y roscas de pascuas reflejan aumentos de entre el 12 y el 30%, según las marcas y sistema de elaboración (artesanal o industrial).



En tanto, en el rubro pescadería el filet de merluza registra un aumento del 27%, mientras que en los casos del salmón rosado y calamares el incremento promedia el 65%.



Por su parte, el titular de la Cámara de Supermercadistas de Córdoba, Benjamín Blanch, manifestó a Télam que los aumentos en muchos productos de Pascua tienen que ver con el incremento de la harina, que este año alcanzó el 30%.



También dijo que "no hay muchas expectativas en cuanto a las ventas", al sostener que "por los precios los productos de pascuas ya no son de comercialización masiva", y que a esa situación se suma "los grandes gastos del inicio de clases" que hace que la capacidad adquisitiva de la población se vea disminuida. (Télam)