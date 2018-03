El Banco Central debe afrontar hoy el vencimiento de Lebac por $526.196 millones

El Banco Central deberá hacer frente hoy al mayor vencimiento de Lebac desde agosto pasado ($526.196 millones), en un contexto en el cual no puede seguir bajando las tasas de interés por las fuertes presiones inflacionarias y si aspira a evitar que el dólar siga subiendo, lo que generaría un mayor traslado a precios.



En la última licitación, la tasa de la Letra a un mes finalizó en 26,75%, mientras que en el mercado secundario ayer operó al 26,5%. En el caso de que el BCRA convalidara estos niveles de tasa, implicaría un recorte de apenas 25 puntos básicos. Pero lo cierto es que la autoridad monetaria no tiene margen para seguir bajando los rendimientos.



En febrero, el Índice de Precios al Consumidor, que mide el INDEC, avanzó un 2,4% y se espera que las subas de marzo y abril se ubiquen en torno al 2% debido a los diversos incrementos de tarifas, que apuntan a reducir el déficit primario al 3,2% del PBI este año. En caso de que esto ocurra, la inflación de los primeros meses del año superaría la mitad del 15% que se ha fijado como meta en 2018. Todo esto, en un contexto en el cual el Banco Central está empezando a sacrificar las reservas internacionales con intervenciones en el mercado de cambios para evitar que el dólar siga subiendo porque está imposibilitado para subir las tasas de interés por una decisión política de parte de Jefatura de Gabinete.



Pero además, la cartera que dirige Luis Caputo está ofreciendo una diversa gama de títulos para atraer a los inversores: desde Letes en pesos a tasa fija hasta títulos que ajustan por CER o con "cláusula gatillo". La idea es poder financiar el déficit fiscal sin la necesidad de recurrir a los mercados de capitales internacionales.



Para esta licitación, como en las anteriores, se busca que parte del excedente (o sea, lo que no se renovó) esté destinada a los bonos en pesos del Tesoro. Lo que esperan los analistas es que la entidad que lidera Federico Sturzenegger demuestre que tiene la independencia suficiente como para volver a subir las tasas de interés en caso de que continúe la presión cambiaria y siga acelerándose la inflación para poder coordinar las expectativas para los próximos meses.



Sabrina Corujo, de Portfolio Personal, destacó que en la licitación "se va a repetir la historia del último tiempo: el Banco Central no va a renovar todo, pero luego saldrá a intervenir el mercado secundario a través de las Lebac o las Leliq para contraer la base monetaria". Explicó que la autoridad monetaria "está buscando marcarle la cancha al tipo de cambio, por lo que habrá una devaluación limitada en los próximos meses y además está condicionado para bajar la tasa de interés". Por esta razón, recomendó posicionarse sobre las Lebac de menor duración.

Fuente: Ámbito Financiero