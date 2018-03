Tras la intervención del Central, el dólar se mantuvo: cerró en $20,53

"Nuevamente el Banco Central acomodó el precio del dólar mayorista con ventas en el sector donde operan los grandes jugadores", indicó Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.



"El dólar mayorista sigue siendo dominado por ventas del Banco Central", señaló el su informe diario Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, quien detalló que primero realizó una intervención por US$ 30 millones y casi sobre el final de la rueda inyecto otro monto cercano a los US$ 250 millones.

Como todos los días, el monto con la participación del BCRA, se conocerá a las 18 cuando la entidad informe el resumen de variables económicas del día.



Así, en el mercado minorista, el dólar terminó sin cambios en $ 19,98 para la compra y $ 20,53 para la venta; lo mismo sucedió con la cotización del dólar billete del Banco Nación donde terminó en $ 19,95 y $ 20,45 para la compra y la venta respectivamente, igual precio que el viernes pasado.

En el mercado mayorista el dólar terminó en $20,10 y $ 20,20, los mismos valores registrados en el final del viernes pasado.

"Máximos en $ 20,28 y mínimos en $ 20,20 señalan el recorrido que tuvo el dólar en el segmento mayorista en la primera rueda de la semana", indicó Quintana.



"El mercado de cambios le va tomando el pulso a las intervenciones del BCRA", apuntó Fernando Izzo, y agregó que las ventas de hoy lograron revertir la suba de hasta 8 centavos en el tipo de cambio.

A su vez recordó que mañana "el BCRA va a tener que hacer frente a nuevas estrategias de los operadores, ante la nueva licitación de LEBAC en la que vencen $ 520.000 millones y se estima que la tasa de corte sin cambios en 26,75 por ciento.



El volumen operado en el segmento de contado alcanzó los US$ 967,5 millones mientras que en el de futuros del MAE se hicieron US$ 16 millones.

En el mercado de futuros de Rofex se operaron US$ 450 millones, de los cuales más del 40 % lo hizo a fin de mes a $ 20,36 y el plazo más largo fue agosto de 2018 a $ 22,22. Los plazos operaron con leves bajas de hasta dos centavos, ante el cierre final sin cambios del spot.