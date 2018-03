Dujovne y Sturzenegger relativizan los niveles de deuda e inflación

Inflación

Meta del 15 %

El ministro de hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, relativizaron los niveles de deuda pública e inflación al asegurar que el país está "en un proceso de normalización de su economía"."Tenemos un nivel de deuda bajísimo", sostuvo Sturzenegger en una entrevista publicada hoy en el diario La Nación en vísperas de la reunión de ministros de Hacienda y banqueros del G20 en Buenos Aires."Estoy convencido de que la batalla contra la inflación se está ganando", apuntó por su parte Dujovne en una entrevista publicada hoy por el diario Clarín."La Argentina parte de niveles netos bajos, así que, más allá de tener que hacer un proceso de convergencia hacia niveles de deuda más bajos, (la deuda) no es un tema", aseguró el titular del Banco Central (BCRA).Respecto a la inflación comentó que en el G20 entienden que Argentina "está en proceso de normalización de su economía y que elegimos una transición de convergencia fiscal gradual, que provoca una transición en la desinflación"."Muchos se sorprendieron de que la inflación en la Argentina cayera 15 puntos", agregó Sturzenegger.En base a las cifras de inflación núcleo de 2015 (30%) como "perspectiva", Dujovne señaló que "con el alza de tarifas, está cerca de 20%, una baja muy grande", por lo que consideró que "no hay ninguna discusión: Argentina está bajando la tasa de inflación".Por otra parte, sostuvo que el gasto público nominal crecerá "entre 13 y 14%" y que "las paritarias estatales no superarán el 15%".Sturzenegger señaló que el Gobierno busca que de aquí a 2020 "se reproduzca el escenario de 2017, con una baja pronunciada de la inflación, pero con crecimiento de la economía".Al respecto, indicó que "la economía entra en su séptimo trimestre de crecimiento y ha sido parejo: 1% por trimestre, no serrucho".Consultado sobre los títulos públicos Lebac, dijo que "no hay ninguna vaca atada. La Lebac es un instrumento de inversión en pesos, como podría ser una letra del Tesoro o un plazo fijo, que tiene tasa de retornos con magnitudes similares"."Los que invirtieron en busca de dólares perdieron, al menos en los últimos meses, significativamente", agregó.Dujovne indicó que el BCRA "trabaja bajo el objetivo de la meta (de inflación) de 15%, tiene nuestro apoyo, las herramientas y la decisión de cuando utilizarlas para cumplir el 15%"."Interviene (el mercado) cuando quiere porque cuenta con reservas", agregó.Sobre las críticas de la oposición y otros sectores sociales al programa económico, Dujovne sostuvo que "Argentina ya probó hacer magia" y que "bajar el déficit y reformar la Argentina es mucho más complicado que tener frases ingeniosas"."Estamos cómodos en que vamos a crecer bien, eventualmente menos que 3,5%, pero sí un crecimiento elevado. La novedad acá es que se crece 3% este año y el que viene", vaticinó Dujovne sobre la tasa de crecimiento.