Hallaron lotes de alfalfa dañados por la planta parásita cuscuta

Cuscuta es una planta parásita obligada que se reproduce exclusivamente por semillas, las que produce en grandes cantidades durante el verano. Esta especie tiene una viabilidad de 30 años en el suelo en estado de dormancia. Es de gran importancia económica por que produce ataques severos en algunas forrajeras como alfalfares y tréboles.



En alfalfa se han encontrado lotes donde los daños llegan hasta el 35 % de la producción y si no se controla en estado de plántula los daños son totales. El control químico es de alto costo para el productor ya que se debe efectuar en forma repetida y sin un control satisfactorio por poseer esta especie germinaciones escalonadas durante el período primavera ? verano.



"Remarcamos la importancia de conocer la pureza físico-botánica del lote de semillas a sembrar porque se han detectado en el laboratorio específicamente lotes de alfalfa contaminados con semillas de cuscuta, esta maleza es importante que no ingrese al lote", indicaron a Campo en Acción.



Según Resolución Nº 104 del INASE, esta especie pertenece a la categoría de Malezas Prohibidas, por ser de fácil diseminación y adaptación, agresiva y difícil de controlar en el campo. No se elimina fácilmente con los métodos de procesamiento a que se someten las semillas destinadas para la siembra y constituyen un serio riesgo para zonas potenciales que se vayan a dedicar a la agricultura.



Estamos transitando el período de fecha óptima para sembrar las pasturas, marzo ? abril, momento en que debemos definir que lote de semillas sembraremos. Para asegurarnos la calidad necesitamos de las herramientas que nos aporta el Laboratorio de Semillas de la Cámara de Cereales de Entre Ríos, a través de los análisis de primer conteo y poder germinativo podemos definir la calidad fisiológica, pero a estos es fundamental adicionarles los análisis que nos permiten medir la calidad física-botánica: pureza, peso de 1000 semillas y determinación de otras especies en número.